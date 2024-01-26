車手扮理財專員取款拒捕　柔道三段女警一招「內股」擺平他

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年底透過網路理財廣告，加入股市投資群組，透過理財專員說代為操作，陳男前後共投入逾300萬元，僅領過一次約20萬元獲利，陳男最近欲出金時被理專藉故拖延，還言明需再交200萬元可出金，陳男質疑被騙向桃園警方報案，桃警昨（25）日下午在桃園區某社區會客室面交，員警到場配合埋伏，見雙方完成面交款項後上前欲拘捕冒充理財專員的劉姓車手，劉男見是女警立即甩開欲離開，柔道三段的女警以一招「內股」將其摔倒制服到案，偵訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警分局員警昨天下午埋伏，劉姓車手冒充理財專員出面取款後欲離開，女警上前欲拘捕時拒捕，女警以柔道「內股」將其摔倒制服到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局中路派出所昨天接獲陳姓男子報案指稱，去年底透過網路理財廣告加入一家股市投資群組，聽取理財專員天花亂墜描述短期投資保證獲利，他係以為真，陸續投入約50萬元資金由理專代為操作，一度獲利20萬元也順利出金，陳男後來再加碼3百萬元，理專也報告有獲利，但欲出金時卻被刁難拖延，親友與家人都質疑被詐騙。

▲桃園警分局中路派出所員警昨天拘捕劉姓車手，起出偽造頭顧公司服務證、收款證明與贓款等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳男還說，理專告訴他，只要再投資200萬元即可順利出金，雙方預定於昨天下午2時許在桃園區某社區會客室面交款項，因此擔心被騙向桃園警方報案。

警方受理報案後，隨即派出柔道三段的女警陳于書，與另一名男警陪同陳男喬裝訪客到場埋伏，23歲冒充理專的劉姓車手依約到場，出示相關證件取得陳男信任，隨即收取200萬元投資款項正欲離去時，女警上前欲拘捕，劉男見女警事前連忙甩開欲離去，女警以一招柔道「內股」將劉男摔趴在地制服到案，在其背包內起獲偽造投資顧問公司員工服務證、收款證明與贓款等相關物品證據，警方偵訊後依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦。