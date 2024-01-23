　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北男當詐騙車手還做愛心　警搜出捐款收據斥「怎麼還做詐騙？」

▲▼警方查扣車手的假證件及取款收據，訊後依法將他移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方查扣車手的假證件及取款收據 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區一名女子加入詐騙集團投顧老師群組後，陸續匯款投資，經友人提醒可能是詐騙，要她趕緊報警，警方獲報後與他計誘車手相約面交60萬元，埋伏員警當場逮捕來收款的車手，查扣工作證及收據等贓證物，還搜到一張捐款做愛心收據，訊後仍依詐欺、洗錢防制法等罪，移送士林地檢署偵辦。

2023年11月，30歲黃姓女子被臉書股票投資廣告吸引，加入LINE群組並安裝股票投資APP，之後再以抽中股票為由要求匯入現金，黃女不疑有他，陸續匯款投資68萬元，日前跟朋友分享賺錢心得，友人提醒可能是詐騙圈套，她才驚覺受騙報警。

詐騙集團近日再次聯繫黃女並慫恿她入金投資，警方要黃女假意配合，相約淡水老街速食店面交60萬元；在約定時間後，26歲紀姓男子穿著西裝筆挺赴約收款，接過裝有假鈔的紙袋便起身離開時，一旁埋伏員警見狀立即上前表明身分並逮捕。

員警搜查紀男隨身物品時，竟然發現一張慈善團體的捐款收據「你做愛心歐，那幹嘛還做詐騙？」紀男哀求：「我剛剛做，什麼都不知道」，並表示是接到指示來送禮盒取包裹的，但警方在紀男手機照片中，發現被害人不只黃女一人，他經手取款金額超過500多萬元，全案依法移送地檢署偵辦。

▼警訊後依法將他移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方查扣車手的假證件及取款收據，訊後依法將他移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
陶晶瑩淚控被賺價差！合夥人聲明反擊「天經地義」
快訊／不畏3°C低溫！陽明山「深夜爆人潮」　準備一睹下雪美景

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北男當詐騙車手還做愛心　警搜出捐款收據斥「怎麼還做詐騙？」

太平山2024首波低溫下冰霰　23日將迎來雪白北國美景

快訊／台中深夜驚傳命案！弟弟持球棒猛砸哥哥　頭部重創送醫不治

快訊／士林女子疑穿越馬路遭機車撞上　倒血泊中命危送醫

快訊／被超派暴打後首發聲！Toyz：若時間倒回「你的醋飯夠難吃」

詭異巧合！一家5口赴死扯案外案　出事前一天旗津自撞火燒車

爆頭Toyz還補踹一腳　「超哥貼身助理」到案曝忠心！2句話拒認動腳

驚險畫面曝！1家5口出遊旗津自撞電桿　汽車秒成火球1童受傷

北市驚傳少女被押到社子大橋下　慘遭眾人圍毆脫衣還逼下跪

超派鐵拳揍爆Toyz頭縫10針！他補踹一腳...現身警所特殊身分曝

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

李棟旭心疼姪女受難...自打8巴掌　《殺人者的購物中心》開播就有爆點

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

韓國棒球選手「老婆場邊熱舞應援」 無奈苦笑..大喊：妳回座啦！

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

北市驚傳少女被押到社子大橋下　慘遭眾人圍毆脫衣還逼下跪

新北男當詐騙車手還做愛心　警搜出捐款收據斥「怎麼還做詐騙？」

太平山2024首波低溫下冰霰　23日將迎來雪白北國美景

快訊／台中深夜驚傳命案！弟弟持球棒猛砸哥哥　頭部重創送醫不治

快訊／士林女子疑穿越馬路遭機車撞上　倒血泊中命危送醫

快訊／被超派暴打後首發聲！Toyz：若時間倒回「你的醋飯夠難吃」

詭異巧合！一家5口赴死扯案外案　出事前一天旗津自撞火燒車

爆頭Toyz還補踹一腳　「超哥貼身助理」到案曝忠心！2句話拒認動腳

驚險畫面曝！1家5口出遊旗津自撞電桿　汽車秒成火球1童受傷

北市驚傳少女被押到社子大橋下　慘遭眾人圍毆脫衣還逼下跪

超派鐵拳揍爆Toyz頭縫10針！他補踹一腳...現身警所特殊身分曝

四寶爸愛抽電子煙「全家6口狂咳」　醫診斷嘆：一家人都氣喘了

2024日立盃高球賽落幕！「大師兄」林智勝趣味競賽小試身手

瘦身卡關？減脂期必做「6件事」、讓你包準瘦

新北男當詐騙車手還做愛心　警搜出捐款收據斥「怎麼還做詐騙？」

太平山2024首波低溫下冰霰　23日將迎來雪白北國美景

腦部萎縮身障男失蹤24次　山區迷途淋濕和平警供熱時衣物助返家

2024大選落幕！Xpark動物全明星大選接力登場　票選生物新領袖

寒流發威！大樓外牆磁磚要注意　桃園建管處加強巡查

舊城區再生！　桃園投入7,700萬改造景福宮周邊街區環境

身障幻覺男要到少林寺尋父　員警勸說載回所安置

橘貓化身磁鐵緊黏主人懷裡　討抱＋狂蹭熱情迎接媽下班

社會熱門新聞

台中弟弟持球棒猛砸哥哥送醫不治

即／被暴打後首發聲！Toyz還原事件始末

北市少女被押社子大橋下　慘遭眾人圍毆脫衣還逼下跪

詭異巧合！一家5口赴死前自撞火燒車

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

即／士林行人遭機車撞飛　命危急救中

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

Toyz爆頭補踹一腳　超哥助理到案

揍爆Toyz頭縫10針！他補踹一腳...現身警所特殊身分曝

BMW男「高速撞死25歲女騎士」　開上國道拋錨被逮

夫妻帶3稚子走上絕路　爺嬤心碎趕赴認屍

18歲男無照「載47歲女網友」出遊自撞！她頭部著地亡

1家5口出遊旗津自撞電桿　汽車秒成火球1童受傷

才用超派鐵拳狂揍Toyz！　超哥交保隔天現身機場

更多熱門

相關新聞

淡水阿伯開車右轉險升坡　撞標誌桿滾下來

淡水阿伯開車右轉險升坡　撞標誌桿滾下來

新北市淡水區62歲林姓阿伯，22日上午11時許駕駛小客車行經學府路要右轉水源街險升坡時，疑操作不當暴衝撞上路旁標誌桿，整部車再滑落邊坡，車子整個翻覆四輪朝天，警消獲報到場，林男自行爬出，幸好沒有受傷，經酒測值為0，目前拖吊車已到現場吊掛，詳細肇事原因待警方調查。

YOASOBI台灣開唱被爆「徵入場就給3萬5千」　主辦回應了

YOASOBI台灣開唱被爆「徵入場就給3萬5千」　主辦回應了

車手取款狂奔煞不住　撞進190cm實習警懷抱栽了

車手取款狂奔煞不住　撞進190cm實習警懷抱栽了

淡水毒鴛鴦蛇行狂逃　警抄55咖啡毒包

淡水毒鴛鴦蛇行狂逃　警抄55咖啡毒包

他從雲林北上提款領3萬就被盤查　無法交代這事栽了

他從雲林北上提款領3萬就被盤查　無法交代這事栽了

關鍵字：

淡水詐騙車手

讀者迴響

熱門新聞

台中弟弟持球棒猛砸哥哥送醫不治

即／被暴打後首發聲！Toyz還原事件始末

即／準備看下雪美景！陽明山深夜爆人潮

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」

丁特突現身「超哥」餐廳！

北市少女被押社子大橋下　慘遭眾人圍毆脫衣還逼下跪

陶晶瑩淚控被賺價差！合夥人聲明反擊：簡單的商業邏輯

太平山22日深夜下冰霰晶　夢幻美景遊客驚喜

詭異巧合！一家5口赴死前自撞火燒車

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

岳母睡了女婿！　女兒婚後2年才知「母女丼」

不斷更新／北部3縣市8校明天放低溫假　全台停班課狀況一次看

即／士林行人遭機車撞飛　命危急救中

Toyz公開驗傷單「頭部腦震盪」！

威力彩「頭獎2億」高雄鼓山一注獨得

更多

最夯影音

更多
花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千
超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面