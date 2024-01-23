新北男當詐騙車手還做愛心　警搜出捐款收據斥「怎麼還做詐騙？」

▲警方查扣車手的假證件及取款收據 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區一名女子加入詐騙集團投顧老師群組後，陸續匯款投資，經友人提醒可能是詐騙，要她趕緊報警，警方獲報後與他計誘車手相約面交60萬元，埋伏員警當場逮捕來收款的車手，查扣工作證及收據等贓證物，還搜到一張捐款做愛心收據，訊後仍依詐欺、洗錢防制法等罪，移送士林地檢署偵辦。

2023年11月，30歲黃姓女子被臉書股票投資廣告吸引，加入LINE群組並安裝股票投資APP，之後再以抽中股票為由要求匯入現金，黃女不疑有他，陸續匯款投資68萬元，日前跟朋友分享賺錢心得，友人提醒可能是詐騙圈套，她才驚覺受騙報警。

詐騙集團近日再次聯繫黃女並慫恿她入金投資，警方要黃女假意配合，相約淡水老街速食店面交60萬元；在約定時間後，26歲紀姓男子穿著西裝筆挺赴約收款，接過裝有假鈔的紙袋便起身離開時，一旁埋伏員警見狀立即上前表明身分並逮捕。

員警搜查紀男隨身物品時，竟然發現一張慈善團體的捐款收據「你做愛心歐，那幹嘛還做詐騙？」紀男哀求：「我剛剛做，什麼都不知道」，並表示是接到指示來送禮盒取包裹的，但警方在紀男手機照片中，發現被害人不只黃女一人，他經手取款金額超過500多萬元，全案依法移送地檢署偵辦。

▼警訊後依法將他移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）