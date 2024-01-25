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社會 社會焦點 保障人權

馨生人藝文展以「綻」為題　創作人謝犯保助撫平失去至親傷痛

▲▼財團法人犯罪被害人保護協會借用法務部大樓藝文走廊，首度舉辦馨生人藝文展，以「綻」為主題，25日邀請2位創作者葉子欣和范阿嬤（戴口罩）分享心情。（圖／犯保協會提供）

▲新銳畫家葉子欣長期受犯保協會扶助，以畫作「草原上的精靈」響應犯保協會所辦馨生人藝文展，剛上架就被買家預定收藏。（圖／犯保協會提供）

記者黃哲民／台北報導

財團法人犯罪被害人保護協會即日起，首度安排馨生人藝文作品在法務部大樓藝文走廊展覽，今（25日）並邀請2位創作者分享心情，其中1位仍就讀研究所的新銳畫家葉子欣，感謝犯保協會扶助她從小習畫、度過喪母之痛，另1位7旬范阿嬤說犯保協會助她學會編織，讓她不斷創作送給兒孫當禮物，撫平失去摯愛家人的哀傷。

現年24歲的葉子欣正就讀國立台中教育大學美術系研究所，2013年間，她的母親在國道車禍中喪生，當時年僅13歲的葉子欣因家境不好，差點放棄從小喜歡的繪畫，恰巧法務部推動修復式司法，由犯保協會成立「日光畫室」，邀請出獄的更生人畫家教馨生人子女學畫，「馨生人」是犯罪被害人的別稱，寓意重獲新生、溫馨其中。

▲▼財團法人犯罪被害人保護協會借用法務部大樓藝文走廊，首度舉辦馨生人藝文展，以「綻」為主題，25日邀請2位創作者葉子欣和范阿嬤（戴口罩）分享心情。（圖／犯保協會提供）

▲新銳畫家葉子欣分享創作心情，感謝犯保協會長期扶助，讓她得以從小習畫，度過喪母之痛。（圖／犯保協會提供）

葉子欣獲犯保協會台中分會扶助，加入畫室從基礎素描起步，一路學習水彩、油畫，15歲憑著扎實的人像素描天賦與能力，打破年齡限制考取台中市街頭藝人執照，成為當時全台中最年輕的街頭藝人，2022年更列入犯保協會專長培育計畫扶助的馨生學子，如今已成為新銳畫家。

犯保協會從本月（1月）22日起，首度安排馨生人藝文作品在法務部1樓到3樓的藝文走廊展覽，葉子欣提供多幅畫作響應，其中1幅特地為本次展覽所畫，以奔馳的鹿為主視覺、名為「草原上的精靈」，剛上架就立刻被買走收藏，她今應邀分享心情，感謝犯保協會給她的栽培與資助，讓她從小習畫，度過喪母之痛與徬徨階段。

▲▼財團法人犯罪被害人保護協會借用法務部大樓藝文走廊，首度舉辦馨生人藝文展，以「綻」為主題，25日邀請2位創作者葉子欣和范阿嬤（戴口罩）分享心情。（圖／犯保協會提供）

▲范阿嬤感謝犯保協會一路相伴，助她學會編織發揮創意，撫平失去摯愛家人的哀傷。（圖／犯保協會提供）

而7旬的犯阿嬤是在多年前，同樣在車禍事故中失去摯愛的家人，犯保協會以「重建生活」為服務目標，自2014年起推動「安薪專案」辦理職業訓練與技藝訓練，正好接住哀傷的范阿嬤，由士林分會不斷邀她參加不同課程，尤其2020年加入編織班後，范阿嬤創作靈感有如打開的水龍頭、頻頻發想不同創意。

范阿嬤今出席分享，感謝犯保協會一路相伴，讓她有機會投入鉤針編織的世界，她很喜歡，每天不斷練習、樂在其中，還能做出各式各樣的編織作品送給兒孫，很有成就感，也撫平失去摯愛的悲痛，但范阿嬤不願透露摯愛是誰。

▲▼財團法人犯罪被害人保護協會借用法務部大樓藝文走廊，首度舉辦馨生人藝文展，以「綻」為主題，25日邀請2位創作者葉子欣和范阿嬤（戴口罩）分享心情。（圖／犯保協會提供）

▲財團法人犯罪被害人保護協會借用法務部大樓藝文走廊，首度舉辦馨生人藝文展，以「綻」為主題，25日邀請2位創作者葉子欣（前左1）和范阿嬤（前左3）分享心情，來賓合影留念。（圖／犯保協會提供）

在場包括兼任犯保協會董事長的高檢署檢察長張斗輝、法務部主任秘書繆卓然、督導參事林嚞慧與保護司副司長林秀敏等人，聽完2位馨生人的分享，都覺得動容，張斗輝肯定展覽作品無疑是對馨生人最大的支持和鼓勵，繆卓然表示，從馨生人創作可看見歷經啟發與療癒後產生的生命力，可分享給其他需要面對傷痛的馨生人、彼此慰藉。

犯保協會表示，這項展覽以「綻」為主題，象徵馨生人透過犯保協助、重新找到生命方向，綻放生命璀璨的一面，將持續展至今年（2024年）4月30日，邀請各界前來觀展，感受馨生人在生命歷程重拾力量的感動，更歡迎購買收藏，以實際行動支持馨生人重建生活。

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