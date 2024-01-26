啃老逆子「枕頭悶死老母親」　被控企圖謀殺！罪成判監20年、鞭刑

▲新加坡一名啃老男子企圖殺害母親。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

「養兒防老」這句話在現在的世代早已不適用。新加坡一名34歲男子成天待在家啃老，全靠70多歲老母親過活，孰料他卻企圖謀殺母親，趁母親熟睡時拿起枕頭悶住口鼻，幸好母親最後保住性命。法官表示，若男子的罪名都成立，可判處終身監禁，或是最長監禁20年、罰款或鞭刑，或兩者兼施。

根據《8世界新聞網》報導，新加坡警方表示，18日下午4時45分時接獲報案，指實龍崗中心某住宅發生一起襲擊案件。初步調查顯示，這起意圖謀殺案發生於16日，一名34歲男子趁70多歲老母親熟睡時，將枕頭壓在她臉上，意圖殺死她。

男子當時遭到逮捕，被指控企圖謀殺罪名。男子今（24歲）出庭，在庭上否認試圖殺害母親，還當庭要求和母親見面或至少和她通話。不過，控方以母親是本案的受害者，案件也在調查中，拒絕了男子的請求。

報導指出，若企圖謀殺並造成他人受傷的罪名成立，男子恐被判處終身監禁和鞭刑，最長監禁20年，罰款或鞭刑，或兩者兼施。法官下令將男子還押至樟宜醫藥中心接受精神評估，案件將在2月14日再度開庭。

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