陸今啟動40天春運！ 水陸空齊發90億人次出行　鐵路推北京限定披薩　

記者任以芳／北京報導

大陸40天春運疏運今（26）日正式啟動，今年預估水陸空出行將有90億流動人次，創下歷史新高。《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪北京西站，上午八點多人潮一波波湧入車站，首日發送旅客預估14.3萬人。大陸鐵路集團首度推出「北京限定」現做披薩，北京到香港班列還有紐奧良烤翅、雲吞麵，受到香港旅客喜愛。

疫情正式說再見，大陸春運正式恢復常態化，2024年春運期限為1月26日至3月5日，共計40天。今天起全大路執行疏運計畫，預計水陸空交通將有90億人次流動，創歷史新高，其中約有72億人次自駕出行。

▼大陸官方預估今年春運有90億人次，打破歷史紀錄 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸春運少不了農民工回家歡樂的身影。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪北京西站人潮慢慢湧現，旅客大多是小家庭、學生或是情侶。大陸每年返鄉人潮也少不了農民工辛苦的背影，扛著又重又大的塑料蛇皮布袋，提著可當坐椅的塑膠桶，帶著臨時打工的家當衣物回家過年。

家住河南的陳大哥受訪時說，自己一年沒有回家，想提前回家，很多也是做工地活的同伴也提前兩星期回老家，大家等春節過後再回北京找工作。

一家四口的吳先生受訪時則說， 現在高鐵交通便利多了，享福的都是孩子，不想自己早期返鄉得坐大巴晃回老家，現在有高鐵快多了，可以一日抵達，省去舟車勞頓的痛苦。

▲北京西站預估40天春運將發送旅客492萬人。（圖／記者任以芳攝）

北京西站客運車間副主任王秋菊介紹北京西站春運概況，今天春運首日預計發送送旅客14.3萬人，高峰日落在為2月7日（臘月二十八），預計發送旅客22萬人，40天春運將發送旅客492萬人，出行目的地主要集中在鄭州、西安、武漢、成渝、昆明、南寧等方向。

記者跟旅客實際走訪搭車人潮，13個候車室最高峰可容納2.5萬人搭車，今天目測一半以全是排隊人潮。包括今天首班發車去香港的京九線準上午10點發車，G79次列車從北京西開往香港西九龍的長途跨境高鐵列車，運行時速350公里，全程運行時間8時31分，經石家莊、鄭州東、武漢、長沙南、廣州南、深圳北站等8個站、7個省市，總長2439公里。

▼ 北京西站13個候車室一半以上都是排隊人潮。（圖／記者任以芳攝）

▲北京開往香港春運首班列車。（圖／記者任以芳攝）

G79次列車長仲召爽向記者介紹，「今天執行春運首班列車任務心情有些。動，昨25日從香港帶回很久沒回北京的旅客，其中一位啊哦特地說要回去探望100多歲老母親。」

據了解，京港高鐵票價平均1100元（單位：人民幣，同下），比機票便宜不到200多元，搭乘人還是很多。仲召爽表示，「疫情放開後，不只北京旅客去香港，很多香港旅客搭乘高鐵去武漢或北京遊玩，今天春運首發車共1156人，包括800多人目的是香港西九龍。」

執行京港線的乘務員都有受過廣東話訓練，身為東北人的仲召爽看香港TVB無線台學粵語，並且現場演示，「歡迎大家搭乘本次列車。（粵語）」她也笑說，我的廣東話不是很標準，但是一般介紹列車概況、找零錢，或者是其他服務都可以應付。

今年大陸鐵路運輸也升級列車餐點，舉例京港線十分接地氣，針對香港旅客推出雲吞麵和紐奧良烤雞翅，湖南旅客可以吃到三杯雞或是蝦肉飯。因應春運人潮，列車都會多備十多份餐點，滿足客人的需求。

▲中鐵推出北京限定披薩（圖／記者任以芳攝）

大陸中國鐵道旅行社集團有限公司（簡稱：中鐵旅集團）首度曝光位於北京西站餐點廚房，師傅手工現作披薩，塗上滿滿醬料和各種餡料，葷素價位分別是48元、46元，一個小mini披薩換算台幣大約230元上下。

中鐵旅集團副總經理田春林介紹，「目前推出兩款現烤制的披薩，金色夏威夷披薩和培根披薩，只有北京限定，根據今年返鄉人潮，希望賣越多越好。」另外，熱鏈餐由原來的2種增加到5種，春運期間推出京醬肉絲、焦溜丸子、紅扒牛肉、醬爆鴨片等五款套餐，包含有驢打滾、艾窩窩等北京特色小吃，所有餐點強調現做，讓旅客吃到熱騰騰食物。

▲北京西站春運首日可達14.3萬旅客量。（圖／記者任以芳攝）



據大陸鐵路部門最新統計，自1月12日鐵路春運售票啓動以來，至23日已累計發售火車票1.9億張，其中春運期間車票6108萬張、同比增長159%。鐵路12306單日最高售票量1893.7萬張、單日最高訪問量達629.2億次。

預售情況來看，2月3日至6日，深圳至貴陽、深圳至南寧、深圳至武漢、深圳至重慶、廣州至重慶、廣州至貴陽、廣州至武漢、北京至哈爾濱等方向的車票較緊張。

▼ 除了疫情期間，大陸每年春運特定車站邀請書法老師，免費寫春聯送旅客 。（圖／記者任以芳攝）