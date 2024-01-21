搶聽「呼麥」！全球稀有天籟之音　蒙古族「喉音藝術」傳唱千年

記者任以芳／新疆報導

人類歌唱藝術豐富多元，唯獨有被譽為世界音樂界「天籟之音」的中國蒙古族「呼麥」，流傳千年之久，並且入選世界非物質文化遺產名錄。《東森新媒體ETtoday》記者特地前往「呼麥」保存地，新疆阿爾泰山蒙古族圖瓦人卡卡親自示範「呼麥」，讓人瞬間有奔騰大草原感受。卡卡也分享，「呼麥」是蒙古族先祖代代流傳語言，沒有文字，靠父母長輩口耳相傳，目前是世界上極為罕見古老「喉音藝術」。

蒙古族的「呼麥」起源於12世紀匈奴時期，蒙古先祖打獵時模仿大自然聲音，久而久之成為自創特殊發聲技術，流傳至今有數千年歷史，也是世界上最古老又迷人的音樂藝術之一。目前有保留「呼麥」的地方，新疆維吾爾自治區阿爾勒山蒙古族圖瓦人居住地、內蒙自治區錫林郭勒、呼倫貝爾草原及呼和浩特市等。

▲被譽為世界音樂界「天籟之音」的中國蒙古族「呼麥」（圖／記者任以芳攝）

蒙古族「呼麥」全球唯一喉音藝術

前往「呼麥」保存地之一，新疆喀納斯蒙古族圖瓦人村莊，當地音樂人青年卡卡是「呼麥」高手，接受訪問當天他穿著當地蒙古族傳統服飾，手上的馬頭琴是圖瓦人三絃樂，卡卡特地只一下自己帽子說，「男人的帽子女人不能戴。」

談到「呼麥」技巧是即興演出？卡卡也解釋，「這是一種語言，分高、中、低音都不一樣，低音像羊叫，高音像是老鷹、颳風，中音像水的波浪。」發生從腹腔延伸到咽喉部位，接著收縮喉嚨後可以同時唱出兩個聲部，是一種獨特的喉音歌唱藝術，形成罕見的雙聲或多聲部形態。

卡卡現場立刻示範「呼麥」，馬頭琴的節奏搭配奇妙的雙聲歌喉，讓人瞬間來到大草原奔馳感覺，時而有風呼嘯而過，時而感受山林鳥鳴的氛圍，這也是「呼麥」最神秘又迷人地方，傳承千年以前蒙古人音樂。

▲蒙古族圖瓦人保留「呼麥」傳統歌唱藝術。（圖／記者任以芳攝）

蒙古族口耳相傳先祖「呼麥」文化

卡卡也表示，「從小父母長輩教學「呼麥」，這是一種語言，沒有文字，透過祖輩世代口耳相傳。」圖瓦人小時候彷彿都有天賦，只要有興趣的族人都能很快上手。

來自台灣嘻哈歌手6iy7體驗學習「呼麥」，兩人來一段即興演出。交流會後，6iy7也表示，國外許多音樂少不了加入民族音樂素，之前也聽過「呼麥」音樂，透過這次交流也給予自己未來創作增添更多靈感。

卡卡

目前新疆阿勒泰喀納斯地區是圖瓦人唯一的聚居地，大有2千名左右的圖瓦人流傳著古老「歌喉藝術」，至於在生活上面，卡卡則分享，「現在和20年前，甚至是40年前都差好多，唯一不變的是我們還是繼續流傳學習母語，因為沒有文字，一定要口耳相傳。」

▼卡卡與台灣嘻哈歌手6iy7交流音樂。（圖／記者任以芳攝）

▲喀納斯圖瓦人當地馬隊不用拉貨，轉換變成觀光資源與賣點。（圖／記者任以芳攝）

改善偏遠山區少數民族村落

今年不到30歲的卡卡也回憶童年物資缺乏，整個村莊人們組織馬隊下山去布爾津拉貨，只能騎馬下山，都是泥濘道路，冬天下雪的環境更苛刻，「來回時間至少半個月，有雪崩地方，馬可能會滾落下去，十分危險。」

卡卡說，每次馬隊幫全村拉送生活物資等用品至少300多公斤，足夠全村莊人吃一個月多月。「我記得一袋麵粉25公斤可以吃一個月，因為新疆就是麵食為主。」

小時候的卡卡在山下唸書，只有放春節才回山上的老家團聚，一晃眼20多年過去，老村搬到新村後變化很大，當地政府幫村落重新規劃，給村民每人1萬元比貼（單位：人民幣，同下），外地人沒有。建設也很齊全，有水、電還有網路，興建小學、圖瓦醫院，孩子和村民不用辛苦奔波到山下。

蒙古族圖瓦人「當房東」觀光旅遊改變生活

目前圖瓦人的新村是當地政府興建，村民必須出資，整體房屋建造最大優點，全部改成集體「地暖」不用燒柴火，集體度過嚴厲的寒冬。現在眼前所見的小木屋也變成觀光民宿，卡卡就是其中一間房東。

卡卡介紹現在村民新生活型態，「好多牧民在老城新村房子出租開民宿，自己開的比較少，都是懶得做這個生意，租給別人一起合作。平常我會放養馬與羊再賣掉，也有出租民宿的租金，等於兩份收入。」

談到喀納斯的旅遊收入變化？卡卡說，喀納斯有正式道路是1974年，當年開進來第一台汽車，生活條件曬很貧困，現在家家戶戶都買得起汽車，主要靠觀光旅遊扭轉，一年四季的旅客來的很多，道路也修得很好。

卡卡進一步說，「20年前一戶人家年均賺3千就很牛逼，小時候爸爸媽媽給我5元就好開心，5元可以買好多東西。現在觀光做起來，平均每一戶至少10萬收入，翻20多倍。」如今生活發生很大改變，日子變好了，村民倍感珍惜。

▼圖瓦人出租一起合作民宿 。（圖／記者任以芳攝）