2024台南車展會展中心登場　一線品牌吸引愛車族目光

▲2024台南車展26日在大台南會展中心熱鬧登場，台南市長黃偉哲等人出席開幕剪綵，籲請愛車朋友一定要抓緊機會來參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台南車展26日在大台南會展中心熱鬧登場，保時捷、麥拉倫、法拉利、藍寶堅尼等超跑助陣，搶眼吸睛，台南市長黃偉哲出席開幕剪綵時表示，台南車展大受歡迎，顯示南台灣汽機車市場的蓬勃，更集結了汽機車市場上的一線品牌，為車迷提供了極為豐富的選擇，愛車朋友一定要抓緊機會來參觀。

黃偉哲表示，南台灣汽機車市場，無論是在B2B、B2C方面，皆有優秀的表現。在汽機車改裝部品方面，台南市更是展現出強大的實力，擁有眾多隱形冠軍企業，展覽有關汽機車零配件的攤位更是成為吸引眾多改裝車迷的焦點。展覽也涵蓋了綠能領域，包括節能車、綠能車以及各種新型態的概念車，為參觀者帶來前所未有的饗宴。

黃偉哲特別感謝參展單位和眾多支持者的熱情參與，以及車隊的大力支持。他強調，今年是台南400，標誌著台南未來的發展，以台灣燈會為首的一系列活動也陸續在台南登場，邀請大家共同關注2月份台南的各種活動。

「台南車展」今年邁入第2屆，去年首度舉辦大獲業者好評，更吸引各地愛車人士蒞臨參觀，創造逾3萬6000觀展人次。今年參展規模擴大至533格攤位，廠商達120家以上，展期1/26-1/29共4天。

主辦單位經濟發展局局長林榮川指出，今年車展包含「汽機車零配件展」、「新車大展」及「重機暨二輪車展」三大主題，結合專業展與消費展的特性，集結眾多優質企業齊聚共創商機。首日上午舉辦產業論壇，聚焦汽機車零配件產業如何應對國際環保趨勢，希望汽機車零配件展能為相關產業提供最佳展示平台，促進商務活動與技術交流，帶動產業技術提升與轉型。

「2024台南車展」由南市府經濟發展局主辦，台灣汽機車研發暨策略聯盟、台灣二輪部品同業促進協會協辦，展期舞台區每天都有不同活動表演，27日更有哈雷車隊的快閃活動，民眾透過線上預約即可免費入場參觀，展期間於館內消費500元還可參加萬元好禮的摸彩活動，有機會將有微型電動二輪車、花季度假飯店住宿券、高級行車紀錄器、汽機車周邊產品等數十項抽好禮帶回家。更多詳情至官網 (https://cec.ctee.com.tw/autoshow/) 查詢。