　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

2024台南車展會展中心登場　一線品牌吸引愛車族目光

▲2024台南車展26日在大台南會展中心熱鬧登場，台南市長黃偉哲等人出席開幕剪綵，籲請愛車朋友一定要抓緊機會來參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台南車展26日在大台南會展中心熱鬧登場，台南市長黃偉哲等人出席開幕剪綵，籲請愛車朋友一定要抓緊機會來參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台南車展26日在大台南會展中心熱鬧登場，保時捷、麥拉倫、法拉利、藍寶堅尼等超跑助陣，搶眼吸睛，台南市長黃偉哲出席開幕剪綵時表示，台南車展大受歡迎，顯示南台灣汽機車市場的蓬勃，更集結了汽機車市場上的一線品牌，為車迷提供了極為豐富的選擇，愛車朋友一定要抓緊機會來參觀。

▲2024台南車展26日在大台南會展中心熱鬧登場，台南市長黃偉哲等人出席開幕剪綵，籲請愛車朋友一定要抓緊機會來參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，南台灣汽機車市場，無論是在B2B、B2C方面，皆有優秀的表現。在汽機車改裝部品方面，台南市更是展現出強大的實力，擁有眾多隱形冠軍企業，展覽有關汽機車零配件的攤位更是成為吸引眾多改裝車迷的焦點。展覽也涵蓋了綠能領域，包括節能車、綠能車以及各種新型態的概念車，為參觀者帶來前所未有的饗宴。

黃偉哲特別感謝參展單位和眾多支持者的熱情參與，以及車隊的大力支持。他強調，今年是台南400，標誌著台南未來的發展，以台灣燈會為首的一系列活動也陸續在台南登場，邀請大家共同關注2月份台南的各種活動。

「台南車展」今年邁入第2屆，去年首度舉辦大獲業者好評，更吸引各地愛車人士蒞臨參觀，創造逾3萬6000觀展人次。今年參展規模擴大至533格攤位，廠商達120家以上，展期1/26-1/29共4天。

▲2024台南車展26日在大台南會展中心熱鬧登場，台南市長黃偉哲等人出席開幕剪綵，籲請愛車朋友一定要抓緊機會來參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

主辦單位經濟發展局局長林榮川指出，今年車展包含「汽機車零配件展」、「新車大展」及「重機暨二輪車展」三大主題，結合專業展與消費展的特性，集結眾多優質企業齊聚共創商機。首日上午舉辦產業論壇，聚焦汽機車零配件產業如何應對國際環保趨勢，希望汽機車零配件展能為相關產業提供最佳展示平台，促進商務活動與技術交流，帶動產業技術提升與轉型。

▲2024台南車展26日在大台南會展中心熱鬧登場，台南市長黃偉哲等人出席開幕剪綵，籲請愛車朋友一定要抓緊機會來參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「2024台南車展」由南市府經濟發展局主辦，台灣汽機車研發暨策略聯盟、台灣二輪部品同業促進協會協辦，展期舞台區每天都有不同活動表演，27日更有哈雷車隊的快閃活動，民眾透過線上預約即可免費入場參觀，展期間於館內消費500元還可參加萬元好禮的摸彩活動，有機會將有微型電動二輪車、花季度假飯店住宿券、高級行車紀錄器、汽機車周邊產品等數十項抽好禮帶回家。更多詳情至官網 (https://cec.ctee.com.tw/autoshow/) 查詢。

ET快訊
快訊／高雄命案！知名咖啡店樓上驚見屍體
從影最大尺度！周曉涵床戰情夫伸舌頭
八年級妹子買房「貸40年有多少人？」　一票人：貸好貸滿
最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周
74死墜機現場首曝光　滿地焦黑
秦始皇第一陪葬墓「開箱」　罕見「黃金俑」首面世
瑤瑤「寒流是什麼」穿超少！中空馬甲炸半球
快訊／放火燒郵局！　搶劫畫面首曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

推廣藝術文化　台積電以實際行動支持2024台灣燈會

2024台南車展會展中心登場　一線品牌吸引愛車族目光

玉山春節布農展演系列活動　大年初二至初四梅山遊客活動中心登場

台南學甲分局保安民防組組長邱逸樵　榮陞南投縣信義分局分局長

泰雅天籟傳揚世界記者會　現場即興表演吸引眾人目光

桃園春節疏運計畫出爐　公路局籲民眾善用系列疏運優惠

台南發起送愛到日本石川捐款　黃偉哲、邱莉莉盼踴躍捐款助震災

龍年賀新春　台電台南區處喜贈春聯好運龍總來

2024泰雅學堂台美文化交流活動　1／23啟程展開

寒冬送暖　南消七大東門分隊、好人好事運動協會辦獨居長者防火宣導！

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

大胃王開箱夏慕尼全品項！　狂續炒飯50碗、麵包吃到飽

推廣藝術文化　台積電以實際行動支持2024台灣燈會

2024台南車展會展中心登場　一線品牌吸引愛車族目光

玉山春節布農展演系列活動　大年初二至初四梅山遊客活動中心登場

台南學甲分局保安民防組組長邱逸樵　榮陞南投縣信義分局分局長

泰雅天籟傳揚世界記者會　現場即興表演吸引眾人目光

桃園春節疏運計畫出爐　公路局籲民眾善用系列疏運優惠

台南發起送愛到日本石川捐款　黃偉哲、邱莉莉盼踴躍捐款助震災

龍年賀新春　台電台南區處喜贈春聯好運龍總來

2024泰雅學堂台美文化交流活動　1／23啟程展開

寒冬送暖　南消七大東門分隊、好人好事運動協會辦獨居長者防火宣導！

快訊／高雄傳命案！知名咖啡店樓上傳一死　陳屍上鎖房間　　　

BL劇太夯！男星陳玹宇私訊收男體照　還被問「原味襪賣多少錢」

LE SSERAFIM「五缺一」抵台畫面曝光！　晚上將現身小巨蛋彩排

醫學中心評鑑農曆年前公布！家數上限是否打破？薛瑞元回應藏玄機

英業達旺年會將發出1億獎金　估今年集團營運成長個位數

全球唯一上演國家！　百老匯四大名劇《西貢小姐》來台登場破紀錄

推廣藝術文化　台積電以實際行動支持2024台灣燈會

遵守約定！SVT Woozi在文彬冥誕發表「他生前愛歌」：不會忘記你

快訊／廖偉翔發聲「加入衛環」誓掀弊端　國會即戰力丁旗源就定位

2024台南車展會展中心登場　一線品牌吸引愛車族目光

脫衣服頭卡住爸媽笑20秒　女兒崩潰：我是親生的嗎

地方熱門新聞

寧夏夜市「科目三大賽」冠軍出爐！最小參賽者僅4歲

即／台南東區碳烤店傳火警　急疏散顧客

南消七大手職前教育訓練成果亮眼

南消六大辦理警專實習生寒假實習訓練

桃園捷工局長率隊　步行29公里現勘捷運橘線

桃園捷運棕線再傳捷報　國發會審議通過

竹山秀傳醫院邀書法老師揮毫贈春聯、推健康年菜祛寒

台南新營區民宅火警2死1重傷逃生平日建立觀念

嘉義市新蛋黃區湖子內大型音樂餐廳進駐

婦手指卡戒指腫脹兩倍大　家屬直衝消防隊求助

塭仔漁港尾牙有喜事！新船「擲吉」鄉親嗨

中華電信台南交換機改接工程3區市話受影響

邱逸樵榮陞南投縣信義分局分局長

農耕機污染道路頻傳　屏縣開出近20張告發單

更多熱門

相關新聞

陸今啟動40天春運！ 水陸空齊發90億人次出行

陸今啟動40天春運！ 水陸空齊發90億人次出行

大陸40天春運疏運今（26）日正式啟動，今年預估水陸空出行將有90億流動人次，創下歷史新高。《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪北京西站，上午八點多人潮一波波湧入車站，首日發送旅客預估14.3萬人。大陸鐵路集團首度推出「北京限定」現做披薩，北京到香港班列還有紐奧良烤翅、雲吞麵，受到香港旅客喜愛。

2024上半年工作運排行！

2024上半年工作運排行！

說唱歌手轉型「維族酒吧」老闆　

說唱歌手轉型「維族酒吧」老闆　

搶聽「呼麥」！全球稀有天籟之音

搶聽「呼麥」！全球稀有天籟之音

新疆新滑雪聖地體驗感超爽！

新疆新滑雪聖地體驗感超爽！

關鍵字：

2024台南車展會展中心愛車

讀者迴響

熱門新聞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

羅淑蕾告郭新政盛竹如　有罪確定

湖口爸帶女兒吃消夜遭砍傷

LINE Pay掛牌首日狂飆81%　衝高至630元

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

屏東殺妻案　重判無期徒刑定讞

快訊／歹徒持開山刀搶劫　清水郵局經理受傷急送醫

快訊／7-11開出2張千萬發票！

E級暗黑張韶涵被抓了　生意太好被檢舉

美巨乳女優家中身亡　警破門見男女雙屍

超哥日料店「醋飯裝塑膠盆攪拌」　製作過程曝

LINE Pay首日衝破千元至1030　登興櫃股王

2年前「揭Toyz詐賭內幕」竟是超哥　網驚呆朝聖

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

更多

最夯影音

更多
花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了
郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面