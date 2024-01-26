　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸春運首日！年輕人另類選擇　倆小伙騎摩托車跨800公里返鄉

▲大陸春運啟動，有年輕人選擇騎摩托車跨越800公里返鄉團圓。（圖／翻攝極目新聞）

▲大陸春運啟動，有年輕人選擇騎摩托車跨越800公里返鄉團圓。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

每年春節前後被視為全球人類最大遷徙運動的大陸春運今（26）日正式拉開序幕，將持續至3月5日，為期40天。據了解，在外打工及就學的遊子們將透過自駕或搭乘大眾運輸工具等不同方式返鄉與家人團聚過年。此外，也有年輕人選擇「摩托車騎行」方式，成為返鄉團圓的另類選擇。

▲大陸春運啟動，有年輕人選擇騎摩托車跨越800公里返鄉團圓。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，兩名身在廣東佛山的95後小伙踏上了返鄉之路，他們的目的地在八百餘公里外的廣西百色市，二人的交通工具則是剛買不久的摩托車，這也是他們首次嘗試騎行回家。他們在26日上午出發前表示，選擇騎行，是因為喜歡風和自由的感覺，享受這種快樂。

楊喜博和陸明礦選擇的這條路線是起於廣州，終點為成都的321國道（同台灣省道），全長2220公里，沿途會經過廣東、廣西、貴州和四川4個省份。這條令多數在廣東務工的外地打工族而言，是絕對熟悉又必經的返鄉之路。

在春運期間騎摩托車返鄉的現象於10年前興起時，還被稱為「摩托車大軍」，人數最多時甚至超過過百萬人。近年則是成為年輕族群的新選擇，他們不再是像老一輩為了省錢，或因買不到回鄉的車票，反而是注重旅途的體驗，享受騎行的快樂。

楊喜博和陸明礦首次騎著剛買下的摩托車返鄉，對他們而言，雖然回家的方式有很多種，但楊喜博表示，更想體驗騎摩托車回家，喜歡風和自由的感覺。

ET快訊
快訊／民眾黨年終出爐！　滿3個月就可領到
快訊／寒流餘威仍在！4縣市低溫警戒　入夜到明晨「跌破10度」
黃國昌：我絕不投蔡其昌！　曝4理由
一張大賺68萬！　LINE Pay「噴漲195％」
快訊／AV女優身亡　警破門見男女雙屍
快訊／新北2消防員羈押禁見
走一半遭潑化學液體！中國25歲女老師「上半身燒融」慘叫
黃色小鴨占領高雄！　「小鴨紅綠燈」地點曝
快訊／砂石車衝進停車場！　4車遭撞毀
2年前「揭Toyz詐賭內幕」竟是超哥　網朝聖：仇恨的起點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男熟睡「蟑螂鑽進耳道」想產卵！險些孵出小蟑螂　醫麻醉取出

陸「隧道鑽掘機」佔全球7成市場　核心採自主研發「中國心」

陸今啟動40天春運！ 水陸空齊發90億人次出行　鐵路推北京限定披薩　

挖走諾魯還不夠！陸喊話台灣友邦：儘早回到「一中國際大家庭」

挽回受創信心！　陸1月批准115款遊戲上市「創新高」

走一半遭潑化學液體！25歲女老師「上半身燒融」慘叫　直擊影片曝

33樓往下衝！女子遇火災僅抓「3貓1狗」逃生　負重15公斤狂奔

陸女「手指遭竹筷刺傷」送醫手術！醫藥費「高達7萬元」傻眼了

陸春運首日！年輕人另類選擇　倆小伙騎摩托車跨800公里返鄉

專家：中國退休年齡偏低　養老金政策需要一定改革

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

大胃王開箱夏慕尼全品項！　狂續炒飯50碗、麵包吃到飽

男熟睡「蟑螂鑽進耳道」想產卵！險些孵出小蟑螂　醫麻醉取出

陸「隧道鑽掘機」佔全球7成市場　核心採自主研發「中國心」

陸今啟動40天春運！ 水陸空齊發90億人次出行　鐵路推北京限定披薩　

挖走諾魯還不夠！陸喊話台灣友邦：儘早回到「一中國際大家庭」

挽回受創信心！　陸1月批准115款遊戲上市「創新高」

走一半遭潑化學液體！25歲女老師「上半身燒融」慘叫　直擊影片曝

33樓往下衝！女子遇火災僅抓「3貓1狗」逃生　負重15公斤狂奔

陸女「手指遭竹筷刺傷」送醫手術！醫藥費「高達7萬元」傻眼了

陸春運首日！年輕人另類選擇　倆小伙騎摩托車跨800公里返鄉

專家：中國退休年齡偏低　養老金政策需要一定改革

12星座「一周運勢」一次看！獅子雙手捧滿錢　白羊工作糾結

業餘王者！合庫超狂22戰全勝　爆米花聯盟勇奪4連霸

民眾黨年終發1.5個月　滿3個月就可領到

用餐就送料理券！帕泰家1／28進駐義享　52折加購爽吃香蕉煎餅

高嘉瑜自豪辦公室格局完美「一卡皮箱就可進駐」　留一禮物給韓國瑜

男渾身酒氣惡臭撲鼻！豐原警送他回家　住破爛鐵皮屋原因曝

南區幸運屋主等到補漲效應　9年屋轉手賺1300萬

《換乘3》女5是台灣出身！「冬奧金牌選手」2011年入韓籍　身分掀網熱議

除舊佈新！東購年終家電展　消費滿額最高送萬元回饋

微軟驚傳遊戲部門裁員1900人　動視暴雪、Xbox全中招

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

大陸熱門新聞

驚動習近平！雲南山崩44人全罹難

陸官員「床戰二奶」判13年 出獄去吃鍋

正妹業務露臉回應陪睡傳言！一年賣170輛保時捷

這公司太狂！發13萬年終再送山羊

走一半遭潑化學液體！25歲女老師上半身燒融慘叫

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

拜金女星閃婚半年遭家暴7次　遭尪騙光積蓄

他稱少吃一隻蛙！老闆將「骨頭」拼湊證清白

陸「紙業霸總」 豪發近6億年終

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

台海5年內有危機？　陸國防部說出「最後底線」

陸學者：台灣「疑獨世代」有助台海和平

爸爸花20年存60斤「陳皮」！給女兒做嫁妝

相信閨蜜一句「有金無險」 女子連買6年百克金條現值145萬元

更多熱門

相關新聞

陳玉珍協調金門春節返鄉機位　國軍答應2／7-14每日6航班助疏運

陳玉珍協調金門春節返鄉機位　國軍答應2／7-14每日6航班助疏運

金門國民黨立委陳玉珍為處理農曆新年台灣往返金門的機票需求，先行製作「春節班機意願調查表」讓鄉親填寫登記並進行統計、了解需求後，連續兩日與國防部、民航局等單位研商如何增加輸運返鄉機位。陳玉珍指出，會中達成，國防部2月7至14日每日支援兩架軍機、單向各3架次、共6航班來協助交通部疏運調度，2月8日、2月13日、2月14日等重點時間將再持續爭取增加航班。

新北重陽橋新設機車引道　預計3月通車

新北重陽橋新設機車引道　預計3月通車

偉士牌946龍年特仕版台灣將導入

偉士牌946龍年特仕版台灣將導入

客機傳出大量嗡嗡聲　乘客發現被蜂群包圍

客機傳出大量嗡嗡聲　乘客發現被蜂群包圍

美國禁波音擴大737生產　允許MAX 9復飛

美國禁波音擴大737生產　允許MAX 9復飛

關鍵字：

春運火車飛機機車摩托車返鄉

讀者迴響

熱門新聞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

羅淑蕾告郭新政盛竹如　有罪確定

湖口爸帶女兒吃消夜遭砍傷

LINE Pay掛牌首日狂飆81%　衝高至630元

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

快訊／歹徒持開山刀搶劫　清水郵局經理受傷急送醫

屏東殺妻案　重判無期徒刑定讞

快訊／7-11開出2張千萬發票！

E級暗黑張韶涵被抓了　生意太好被檢舉

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

超哥日料店「醋飯裝塑膠盆攪拌」　製作過程曝

LINE Pay首日衝破千元至1030　登興櫃股王

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

7成↑怨飛日機票「貴死」　他曝：考慮坐船

日本人就是不買特斯拉　馬斯克怒了

更多

最夯影音

更多
花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了
割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面