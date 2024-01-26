陸春運首日！年輕人另類選擇　倆小伙騎摩托車跨800公里返鄉

▲大陸春運啟動，有年輕人選擇騎摩托車跨越800公里返鄉團圓。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

每年春節前後被視為全球人類最大遷徙運動的大陸春運今（26）日正式拉開序幕，將持續至3月5日，為期40天。據了解，在外打工及就學的遊子們將透過自駕或搭乘大眾運輸工具等不同方式返鄉與家人團聚過年。此外，也有年輕人選擇「摩托車騎行」方式，成為返鄉團圓的另類選擇。

《極目新聞》報導，兩名身在廣東佛山的95後小伙踏上了返鄉之路，他們的目的地在八百餘公里外的廣西百色市，二人的交通工具則是剛買不久的摩托車，這也是他們首次嘗試騎行回家。他們在26日上午出發前表示，選擇騎行，是因為喜歡風和自由的感覺，享受這種快樂。

楊喜博和陸明礦選擇的這條路線是起於廣州，終點為成都的321國道（同台灣省道），全長2220公里，沿途會經過廣東、廣西、貴州和四川4個省份。這條令多數在廣東務工的外地打工族而言，是絕對熟悉又必經的返鄉之路。

在春運期間騎摩托車返鄉的現象於10年前興起時，還被稱為「摩托車大軍」，人數最多時甚至超過過百萬人。近年則是成為年輕族群的新選擇，他們不再是像老一輩為了省錢，或因買不到回鄉的車票，反而是注重旅途的體驗，享受騎行的快樂。

楊喜博和陸明礦首次騎著剛買下的摩托車返鄉，對他們而言，雖然回家的方式有很多種，但楊喜博表示，更想體驗騎摩托車回家，喜歡風和自由的感覺。