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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賑災日本能登地震！　外交部：台灣民間再捐5.4億助重建

▲▼外交部長吳釗燮捐贈台灣民間善款予日本駐台代表片山和之，衛福部政務次長李麗芬及臺日關係協會秘書長范振國共同見證。（圖／外交部提供）

▲外交部長吳釗燮捐贈台灣民間善款予日本駐台代表片山和之，衛福部政務次長李麗芬及臺日關係協會秘書長范振國共同見證。（圖／外交部提供）

記者陳家祥／台北報導

日本石川縣能登半島1月1日發生規模7.6強震，造成當地嚴重傷亡及災損。為持續協助日本賑災，外交部繼1月4日代表政府捐贈6000萬日圓後，再於26日舉行記者會宣布捐贈我國民間捐款總計新台幣5億4000餘萬元，折合逾25億日圓，用以投入日本災後重建，盼以實際行動協助災區民眾早日度過難關。
 
外交部長吳釗燮首先代表台灣人民與政府再次向日本受災民眾表達誠摯哀悼與慰問，表示台灣民眾時刻惦記災區民眾安危，短短兩週內捐款便迅速累積超過25億日圓，這筆善款代表無數台灣人民的深情厚意，令人再次感受到台日間宛如家人般的情誼。
 
吳釗燮表示，百年前出身日本石川縣的八田與一為台灣奉獻心力，建設嘉南大圳及烏山頭水庫，今天台灣秉持「滴水之恩，當湧泉相報」的精神挺身而出；台日間緊密的情誼就是在最需要的時候成為對方最堅強的後盾。

吳釗燮並勉勵日本友人，嚴冬終究會過去，希望將隨著春風重新綻放，期盼受災地區的居民早日走出傷痛，重新展開美好生活，等災區復原工作告一段落，台灣人民一定結伴造訪，親身為石川縣打氣。
 
日本台灣交流協會代表片山和之致詞時則再度感謝蔡總統、賴副總統在地震後立即慰問災情，也感激台灣各界踴躍捐款展現對災區民眾的關懷，兩週內捐款超過25億日圓足以證明台日相互扶持的珍貴情誼。

捐款團體代表國泰金控總經理李長庚說，台日情誼不僅展現在熱絡的民間交流，更反映在雙方企業緊密的商業合作，盼台灣的善款能成為日本災區重建的助力。台灣石川縣人會代表德光重人致詞表示，台灣擁有克服各種逆境的堅強韌性，以及溫情待人的「台灣精神」，總是在日本遭遇困難時立即伸出援手，給予日本勇氣與信心，台灣是日本真正的朋友。

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