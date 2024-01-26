台南觀光城恐遭強拆攤商集體陳抗　自治會：用生命捍衛生存權

記者林東良／台南報導

台南觀光城的攤商日前收到高雄高等行政法院的強制執行公函，要求文到15日內，應分別騰空返還台南市市場處所有之台南觀光城的攤（鋪），逾期即強制執行，攤商驚怕又憤怒，台南觀光城自治會數十位攤商會員，25日在市議員盧崑福、李啟維及前市議員李文正陪同下赴市府陳情抗議。

▲台南觀光城的攤商收到法院強制執行公函，台南觀光城自治會數十位攤商會員，在市議員盧崑福、李啟維及前市議員李文正陪同下赴市府陳情抗議。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲經發局指出，大台南觀光城的現況確實存在著很多問題，不僅對附近居民造成治安及環境的不便，其建物違建亂象和混凝土剝落恐有公安疑慮。

台南觀光城自治會會長謝進興怒斥，即使向民間房東承租也不會這麼無情，市長選舉時口口聲聲說要照顧人民攏是假的？「觀光城是我們合法購買，沒有安置配套，我們不惜用生命捍衛生存權」！

謝進興指出，台南觀光城係1983年，前台南市長蘇南成根據奬投條例興建，合法持有使用執照，9年10個月之後，改向市政府承租，謝進興說：「我們實在想不透，市府為何苦苦相逼？如果觀光城妨礙影響地方發展，我們也就認了，但事實並沒有，市府擔憂的公安問題，自治會也按照市長要求，自費請土木技師公會鑑定，安全結構無虞，結果，我們卻再次接到法院公文，哀莫大於心死，我將帶領觀光城店家，不惜以死捍衛生存權！」。

市議員李啟維表示，處理觀光城數以百計攤商生計，政府不應簡化過程，拆除煙滅證據就當沒事，應將碩果僅存的觀光城當作歷史建物保留紀念，讓主政者警惕，也讓後代子孫了解他們上一代生活是如何受盡剝削。

台南市經濟發展局局長林榮川表示，台南觀光城的現況確實存在著很多問題，這些問題不僅對附近居民造成治安及環境的不便，其建物違建亂象與混凝土剝落恐有公安疑慮；林榮川再次強調，會兼顧市民安全、治安環境及攤商權益，並持續與攤商代表和地方民意充分溝通，做好最妥善因應方案。

1983年興建的新興臨時攤販集中場，位處河道用地之排水渠道，長久以來因排水箱涵鋼筋裸露、建物增建違建及公共空間占用等問題，成為公安與治安死角。2018年9月又曾發生因箱涵老舊，頂板不耐重壓導致路面塌陷掉落箱涵意外。

後續經台南市土木技師公會、高雄市土木技師公會多方鑑定皆顯示該安全上有疑慮，2022年南市府重新委由台南市結構工程技師公會進行詳評，報告顯示其建物與箱涵有鋼筋鏽蝕外露、氯離子含量超標、違／增建影響承載等情形，在箱涵上方設立攤販集中場確實有危險性，必須重建或減輕箱涵頂板荷重，加上該場域大部分為河道 用地，使用分區不符，無法依市場用途改建。

2017年7月年監察院更針對台南觀光城違法增／改建、營業項目不符、租約屆期仍占用等問題提出糾正，考量合法性及民眾安全，市府遂決議進行拆除。

台南市市場處處長王俊博強調，隨著時代的消費型態的轉變，觀光城商機沒落，173鋪中，實際營業的只有64鋪，營業率只有37％，其他多做為工作室、住家或倉庫等，也有部分店家的營業種類出現卡拉 OK、機車行等，與興建攤販集中場營業項目不符合，且陸續出現環境髒亂及通道阻塞，逃生安全有疑慮，1996、2001、2014年共發生5次火警，由於觀光城為連棟建築，建築中間沒有共用的通風管，火勢迅速蔓延，造成20多間住戶全毀，幸未造成人員傷亡。

台南市政府於興建當時與攤商簽訂之攤位分租契約書第3條約定，攤商自正式營業日起8年10個月免向台南市政府繳納攤位使用費。第4條約定，攤商應繳付攤位權利金。故本次陳情中，攤商當時之投資為契約中之權利金，並依契約約定8年10個月免收使用費。

這次陳情中，攤商當時投資為契約中之權利金，並依契約約定8年 10個月免收使用費。台南市政府自2016年3月31日與攤商終止合約之後，即持續函告攤商儘速搬遷，以確保場域及人身安全，後續對占用戶收取每月僅2000多元的佔用補償金，並非外傳的攤位租金，因使用費便宜，違法轉租嚴重，用戶不願搬遷，市府為確保攤鋪使用戶生命財產安全暨依法返還土地，市場處除提供台南市其餘公有市場空攤鋪位供有營業需求攤商選擇外，在弱勢者安置方面，2022年2月社會局已啟動該場社會福利補助戶訪查，並針對22戶進行關懷輔導。

據了解，因使用費便宜，違法轉租嚴重，用戶不願搬遷，市府為確保攤鋪使用戶生命財產安全暨依法返還土地，擬定2024年內完成強制拆遷，同時兼顧弱勢安置與攤商轉介至其他合法公有零售市場。市長黃偉哲特別指示市場處，同步提供全市公有零售市場空攤資訊，協助有就業需求者列冊協請勞工局媒合就業，媒合有營業需求的攤商；強制執行程序中倘若發現弱勢民眾，應及時通知社會局介入安置與輔導，務必確保拆除作業安全無虞。

市場處在弱勢者安置方面，2022年社會局已啟動該場社會福利補助戶訪查，並針對22戶進行關懷輔導。經營者安置部分，有64戶接續輔導至本市其他公有市場經營，市場處會提供保障攤販的營業權益方案，協助攤販繼續至其他市場營業活絡發展。

市場處長王俊博表示，將於下周擇期再召開溝通會議，持續與攤商代表及地方民意充分溝通，於安全第一之前提，充分聽取地方聲音，了解地方需求，以解除居民疑慮，盼共創攤販、市民與市府多贏的利基。

水利局指出，南區觀光城利用鹽埕排水雨水下水道箱涵上方興建攤商集中場，該場於2016年後未再續約。該商場坐落於排水箱涵上已逾40年，既有設施具有潛在風險，市府水利局將配合市場處地上建物處理期程，針對該處水岸環境活化進行規劃。

水利局說明，南區觀光城下方排水箱涵，建設時間已逾40年，經市場處於2022年12月委託第三方公正單位進行詳細評估，顯示建物與箱涵具有危險潛勢，建議減少載重。為維持排水功能並提供市民良好生活環境，水利局已展開該河段整體水岸環境營造規劃，後續將配合地上建物處理期程，爭取經費進行環境優化，期望重新塑造鹽埕水文意象，整合休憩、親水、停車及生態復育空間，營造市集新面貌。