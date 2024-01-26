　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南觀光城恐遭強拆攤商集體陳抗　自治會：用生命捍衛生存權

記者林東良／台南報導

台南觀光城的攤商日前收到高雄高等行政法院的強制執行公函，要求文到15日內，應分別騰空返還台南市市場處所有之台南觀光城的攤（鋪），逾期即強制執行，攤商驚怕又憤怒，台南觀光城自治會數十位攤商會員，25日在市議員盧崑福、李啟維及前市議員李文正陪同下赴市府陳情抗議。

▲台南觀光城的攤商收到法院強制執行公函，台南觀光城自治會數十位攤商會員，在市議員盧崑福、李啟維及前市議員李文正陪同下赴市府陳情抗議。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南觀光城的攤商收到法院強制執行公函，台南觀光城自治會數十位攤商會員，在市議員盧崑福、李啟維及前市議員李文正陪同下赴市府陳情抗議。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南觀光城的攤商收到法院強制執行公函，台南觀光城自治會數十位攤商會員，在市議員盧崑福、李啟維及前市議員李文正陪同下赴市府陳情抗議。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲經發局指出，大台南觀光城的現況確實存在著很多問題，不僅對附近居民造成治安及環境的不便，其建物違建亂象和混凝土剝落恐有公安疑慮。

台南觀光城自治會會長謝進興怒斥，即使向民間房東承租也不會這麼無情，市長選舉時口口聲聲說要照顧人民攏是假的？「觀光城是我們合法購買，沒有安置配套，我們不惜用生命捍衛生存權」！

謝進興指出，台南觀光城係1983年，前台南市長蘇南成根據奬投條例興建，合法持有使用執照，9年10個月之後，改向市政府承租，謝進興說：「我們實在想不透，市府為何苦苦相逼？如果觀光城妨礙影響地方發展，我們也就認了，但事實並沒有，市府擔憂的公安問題，自治會也按照市長要求，自費請土木技師公會鑑定，安全結構無虞，結果，我們卻再次接到法院公文，哀莫大於心死，我將帶領觀光城店家，不惜以死捍衛生存權！」。

▲台南觀光城的攤商收到法院強制執行公函，台南觀光城自治會數十位攤商會員，在市議員盧崑福、李啟維及前市議員李文正陪同下赴市府陳情抗議。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市議員李啟維表示，處理觀光城數以百計攤商生計，政府不應簡化過程，拆除煙滅證據就當沒事，應將碩果僅存的觀光城當作歷史建物保留紀念，讓主政者警惕，也讓後代子孫了解他們上一代生活是如何受盡剝削。

台南市經濟發展局局長林榮川表示，台南觀光城的現況確實存在著很多問題，這些問題不僅對附近居民造成治安及環境的不便，其建物違建亂象與混凝土剝落恐有公安疑慮；林榮川再次強調，會兼顧市民安全、治安環境及攤商權益，並持續與攤商代表和地方民意充分溝通，做好最妥善因應方案。

1983年興建的新興臨時攤販集中場，位處河道用地之排水渠道，長久以來因排水箱涵鋼筋裸露、建物增建違建及公共空間占用等問題，成為公安與治安死角。2018年9月又曾發生因箱涵老舊，頂板不耐重壓導致路面塌陷掉落箱涵意外。

▲台南觀光城的攤商收到法院強制執行公函，台南觀光城自治會數十位攤商會員，在市議員盧崑福、李啟維及前市議員李文正陪同下赴市府陳情抗議。（圖／記者林東良翻攝，下同）

後續經台南市土木技師公會、高雄市土木技師公會多方鑑定皆顯示該安全上有疑慮，2022年南市府重新委由台南市結構工程技師公會進行詳評，報告顯示其建物與箱涵有鋼筋鏽蝕外露、氯離子含量超標、違／增建影響承載等情形，在箱涵上方設立攤販集中場確實有危險性，必須重建或減輕箱涵頂板荷重，加上該場域大部分為河道 用地，使用分區不符，無法依市場用途改建。

2017年7月年監察院更針對台南觀光城違法增／改建、營業項目不符、租約屆期仍占用等問題提出糾正，考量合法性及民眾安全，市府遂決議進行拆除。

台南市市場處處長王俊博強調，隨著時代的消費型態的轉變，觀光城商機沒落，173鋪中，實際營業的只有64鋪，營業率只有37％，其他多做為工作室、住家或倉庫等，也有部分店家的營業種類出現卡拉 OK、機車行等，與興建攤販集中場營業項目不符合，且陸續出現環境髒亂及通道阻塞，逃生安全有疑慮，1996、2001、2014年共發生5次火警，由於觀光城為連棟建築，建築中間沒有共用的通風管，火勢迅速蔓延，造成20多間住戶全毀，幸未造成人員傷亡。

台南市政府於興建當時與攤商簽訂之攤位分租契約書第3條約定，攤商自正式營業日起8年10個月免向台南市政府繳納攤位使用費。第4條約定，攤商應繳付攤位權利金。故本次陳情中，攤商當時之投資為契約中之權利金，並依契約約定8年10個月免收使用費。

▲台南觀光城的攤商收到法院強制執行公函，台南觀光城自治會數十位攤商會員，在市議員盧崑福、李啟維及前市議員李文正陪同下赴市府陳情抗議。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次陳情中，攤商當時投資為契約中之權利金，並依契約約定8年 10個月免收使用費。台南市政府自2016年3月31日與攤商終止合約之後，即持續函告攤商儘速搬遷，以確保場域及人身安全，後續對占用戶收取每月僅2000多元的佔用補償金，並非外傳的攤位租金，因使用費便宜，違法轉租嚴重，用戶不願搬遷，市府為確保攤鋪使用戶生命財產安全暨依法返還土地，市場處除提供台南市其餘公有市場空攤鋪位供有營業需求攤商選擇外，在弱勢者安置方面，2022年2月社會局已啟動該場社會福利補助戶訪查，並針對22戶進行關懷輔導。

據了解，因使用費便宜，違法轉租嚴重，用戶不願搬遷，市府為確保攤鋪使用戶生命財產安全暨依法返還土地，擬定2024年內完成強制拆遷，同時兼顧弱勢安置與攤商轉介至其他合法公有零售市場。市長黃偉哲特別指示市場處，同步提供全市公有零售市場空攤資訊，協助有就業需求者列冊協請勞工局媒合就業，媒合有營業需求的攤商；強制執行程序中倘若發現弱勢民眾，應及時通知社會局介入安置與輔導，務必確保拆除作業安全無虞。

市場處在弱勢者安置方面，2022年社會局已啟動該場社會福利補助戶訪查，並針對22戶進行關懷輔導。經營者安置部分，有64戶接續輔導至本市其他公有市場經營，市場處會提供保障攤販的營業權益方案，協助攤販繼續至其他市場營業活絡發展。

市場處長王俊博表示，將於下周擇期再召開溝通會議，持續與攤商代表及地方民意充分溝通，於安全第一之前提，充分聽取地方聲音，了解地方需求，以解除居民疑慮，盼共創攤販、市民與市府多贏的利基。

水利局指出，南區觀光城利用鹽埕排水雨水下水道箱涵上方興建攤商集中場，該場於2016年後未再續約。該商場坐落於排水箱涵上已逾40年，既有設施具有潛在風險，市府水利局將配合市場處地上建物處理期程，針對該處水岸環境活化進行規劃。

水利局說明，南區觀光城下方排水箱涵，建設時間已逾40年，經市場處於2022年12月委託第三方公正單位進行詳細評估，顯示建物與箱涵具有危險潛勢，建議減少載重。為維持排水功能並提供市民良好生活環境，水利局已展開該河段整體水岸環境營造規劃，後續將配合地上建物處理期程，爭取經費進行環境優化，期望重新塑造鹽埕水文意象，整合休憩、親水、停車及生態復育空間，營造市集新面貌。

ET快訊
辣妹信義區天橋上遭性侵！　撿屍男求：再一下下就好
2月上線！突宣布5月關服　玩家全傻眼
快訊／柯文哲下軍令：跑票開除黨籍！
快訊／明星賽先發出爐！　柯瑞竟落選
快訊／文化幣公告　即起禁止買拍立得
台灣旅客有福了！2月起「飛日本10機場」桃機可預先通關
冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死
快訊／LINE Pay掛牌首日　狂飆81%！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2童高速狂玩旋轉鞦韆「平行地面」驚險畫面曝　台中市府說話了

南投休旅車「刷載具」…撞破玻璃整輛衝進超商！誇張畫面曝光

國1自撞「轎車引擎噴出」！零件散一地畫面曝光　南北向6車遭波及

《天堂2M》虛寶不算「財產」　玩家盜賣10裝備被逮…法院判不了罪

台南觀光城恐遭強拆攤商集體陳抗　自治會：用生命捍衛生存權

「嘖」一聲竟遭已婚助理教授丟筆電砸瞎！想翻盤更審再敗

7工人修剪路樹「車進保安林砍相思木」　每人分1100...恐判7年重刑

辣妹醉倒天橋痛醒崩潰！撿屍男求「再一下下就好」　判囚再賠百萬

「恩人又是你」70歲阿北1年半內兩度心肌梗塞　都被他救回

E級暗黑張韶涵本尊曝！高雄老司機的最愛被抓了　生意太好被檢舉

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

大胃王開箱夏慕尼全品項！　狂續炒飯50碗、麵包吃到飽

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

2童高速狂玩旋轉鞦韆「平行地面」驚險畫面曝　台中市府說話了

南投休旅車「刷載具」…撞破玻璃整輛衝進超商！誇張畫面曝光

國1自撞「轎車引擎噴出」！零件散一地畫面曝光　南北向6車遭波及

《天堂2M》虛寶不算「財產」　玩家盜賣10裝備被逮…法院判不了罪

台南觀光城恐遭強拆攤商集體陳抗　自治會：用生命捍衛生存權

「嘖」一聲竟遭已婚助理教授丟筆電砸瞎！想翻盤更審再敗

7工人修剪路樹「車進保安林砍相思木」　每人分1100...恐判7年重刑

辣妹醉倒天橋痛醒崩潰！撿屍男求「再一下下就好」　判囚再賠百萬

「恩人又是你」70歲阿北1年半內兩度心肌梗塞　都被他救回

E級暗黑張韶涵本尊曝！高雄老司機的最愛被抓了　生意太好被檢舉

快訊／冷空氣還沒完全走！今明13縣市低溫特報　跌破10度區曝

江西大火遇難補習班僅一扇門！一人能過　學生：那天本沒課

三星搶代工無望　外媒曝：台積電首批2奈米產能「蘋果全包了」

廚佛神級手藝＋國際級風味獎章認證桂格醇濃全脂奶粉！創意料理美味收服奶爸郭彥均

2童高速狂玩旋轉鞦韆「平行地面」驚險畫面曝　台中市府說話了

虞書欣登熱搜！保母車竟在「高速公路倒車」　警方介入調查

快訊／美史上首名「氮氣處決」死囚伏法　逐漸缺氧窒息亡

駁未受邀出席民眾黨尾牙　陳琬惠：是當天有事情沒去

南投休旅車「刷載具」…撞破玻璃整輛衝進超商！誇張畫面曝光

尾牙沒揪選將吵成Google熱搜　柯文哲：一頓飯沒吃沒那麼嚴重

正妹YTR「國外大解放」3秒拉下泳衣拉鍊　3萬粉絲朝聖

社會熱門新聞

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

新北重陽橋新設機車引道　預計3月通車

E級暗黑張韶涵被抓了　生意太好被檢舉

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

客戶拿磚頭怒砸裝潢工賓士　車窗＋板金都毀了

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

新北消防大隊爆收賄　8人移送新北檢

快訊／新北8消防員涉賄　2聲押、6交保

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

新北8消防員賣消息給葬儀業者　若涉賄面臨重判

快訊／國一清晨2起車禍！　引擎噴飛對向、全線回堵

可愛女警合歡山比YA爆紅！3萬人敲碗：單身嗎

送泥醉女回家竟硬上　色男認錯+賠償換免囚

更多熱門

相關新聞

E級暗黑張韶涵被抓了　生意太好被檢舉

E級暗黑張韶涵被抓了　生意太好被檢舉

暗黑張韶涵！高雄市一名賣淫女子打著這個名號進行全套性服務，短短時間就在高雄老司機圈做出口碑跟名號，不過樹大招風，讓同業眼紅，向員警私下檢舉，警方據線報24日下午直搗她的「淫窟」，也查出她是外籍失聯移工的身份，現在恐被遣返。

新北消防大隊爆收賄　8人移送新北檢

新北消防大隊爆收賄　8人移送新北檢

新北消防員爆收賄　消防局將嚴懲

新北消防員爆收賄　消防局將嚴懲

即／台南東區碳烤店傳火警　急疏散顧客

即／台南東區碳烤店傳火警　急疏散顧客

台南勞工局致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

台南勞工局致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

關鍵字：

台南觀光城強拆攤商陳抗生存權影音

讀者迴響

熱門新聞

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

快訊／7-11開出2張千萬發票！

LINE Pay掛牌首日狂飆81%　衝高至630元

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

驚動習近平！雲南山崩44人全罹難

賀瓏唸錯原住民名　姓名34字參選人怒轟垃圾

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

日本人就是不買特斯拉　馬斯克怒了

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

詹江村拒上《夜夜秀》　84字曝原因

尾牙抽9990元螢幕喊「賤賣9000元」網超疑惑

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

DJ SODA跳科目三受傷送醫！

超哥餐廳有老鼠溜進店　影片瘋傳

網問「冷氣開26度會暖？」 台電解答了

更多

最夯影音

更多
花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了
割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面