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本票騙房產手法曝！假債務換調解書　上億房產被過戶屋主全不知

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵2隊接獲報案，有民眾發現房屋被過戶，追查之下發現1名男子以領餐券、補助旅遊的方式，拍下親友身分證照片，並查被害人名下房產，後續製造假的本票，由4名同夥分別充當人頭佯裝是對方委託人，上門到調解委員會聲稱有債務糾紛，並將對方房產過戶給自己抵債，這樣3年來騙走6處房產，還支付2處房產的贈與稅後，轉借貸上百萬元花用。

警方調查，43歲的翁姓男子，因詐欺、偽造有價證券、偽造文書以及媒介外籍女子來台等罪嫌遭發布4條通緝，所以從2013年開始四處逃竄，由46歲的許姓同夥協助在北市中正區承租房子，在2023年12年被逮前，已經躲藏10年之久。

▲▼警方假扮成外送員、工人在門口埋伏，趁翁出門一舉逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方假扮成外送員、工人在門口埋伏，趁翁出門一舉逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

翁姓男子平時以打零工維生，因缺錢花用，找來許姓同夥等4人謀犯詐欺，先由翁姓男子找親友下手，以兌換免費高檔餐券、旅遊補助的方式，趁機取得身分證件影本或照片，並透過身分證查詢地籍謄本，只要被害人名下有房產，就開始預謀犯案。

翁姓男子先找來同夥喬裝成被害人的委託人，2人持著由翁偽造的本票前往調解委員會，翁先聲稱與被害人有債務糾紛雙方要調解，接著由安排好的同夥遞出委任書取得調解委員信任。

▲▼警方假扮成外送員、工人在門口埋伏，趁翁出門一舉逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方當場查扣翁製作的假證件、印鑑，以及市值上億元的假本票。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後取得調解委員會的調解核定書，然後到地政事務所進行過戶，整個過程被害人渾然不知，但被害人住在裡面，無法帶買家看房，導致房產無法脫手，轉而先支付贈與稅，拿著房產轉向民間錢莊借貸。

翁姓男子等人從2020年開始，共計得手6處房產，但有4處房產因贈與稅無法支付所以未完成過戶，但其中2間共支付近百萬元贈與稅，已經轉登記在翁姓男子名下，估計2處房產約值3千萬元。

警方發現翁姓男子藏身處，在2023年底，趁翁清晨準備出門打零工時，先將翁姓男子逮捕，查扣假的身分證、上億元的假本票，並從手機發現相關共犯資料，在2024年1月份陸續逮捕4人。

翁姓男子在3年間不法獲利上百萬元因好賭成性，警方在上門時也並未查扣相關現金，但將已經過戶的2處房產查扣，訊後依照加重詐欺罪嫌將翁嫌等5人送辦，翁嫌另遭發布4條通緝，也依規定解送相關單位歸案。

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