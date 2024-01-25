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「ACE交易所」知名律師總裁涉洗錢　羈押禁見首晚吃薑母鴨應景

▲▼知名律師王晨桓。（圖／翻攝臉書／ACE Exchange - 王牌加密貨幣交易所）

▲知名律師王晨桓因入主虛擬貨幣交易平台「ACE王牌交易所」涉洗錢等罪嫌，被法官裁定羈押禁見。（圖／翻攝臉書／ACE Exchange - 王牌加密貨幣交易所）

記者黃哲民／台北報導

知名律師王晨桓因在ACE王牌交易所虛擬貨幣詐騙案中，涉犯洗錢、詐欺等罪嫌，昨（24日）深夜被台北地檢署向台北地院聲押禁見獲准，今凌晨3點多送進台北看守所，關押在孝三舍2人禁見房，室友是1名案情較單純的賄賂案被告，王男情緒穩定，一早6點多隨著起床號正常作息，後續將做新收人犯體檢與輔導課程。

王晨桓前天（23日）被檢警調專案小組搜索住處與辦公室，查扣現金共約4900萬元，隨即被拘提上銬帶回偵訊，當天深夜被檢方聲押禁見，北院昨晚7點召開聲押庭，歷經2個多小時庭訊，法官裁准羈押禁見，王男今晨3點多被送達北所，做完脫衣檢身、物品代管等手續，進孝三舍2人禁見房躺平已清晨4點。

本案至今共被羈押禁見11人，其中7人是男性，都送進北所關押，須隔開舍房以防交談串證，所方安排1名案情單純的賄賂案被告與王晨桓同房，上午6點多準時起床盥洗，第1頓早餐吃高麗菜肉粥佐辣什錦，午餐有香蒜回鍋肉、四蔬絞肉、時令蔬菜與蘿蔔排骨湯，晚餐將有天冷應景的薑母鴨，以及香滷海帶結、時令蔬菜和綠豆甜湯。

▲▼警方在王晨桓家中搜出4700萬現金，在王晨桓女友家查扣價值1800萬的麥拉倫跑車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲檢警調專案小組查扣王晨桓同案共犯坐擁的麥拉倫跑車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

王晨桓身為知名律師，過往辦理律見當事人，對監所環境不陌生，但頭1次成為羈押被告，仍得小心翼翼搞清楚作息規定，據悉他情緒穩定、狀況良好，因體溫正常無需防疫隔離，但仍將做新收人犯體檢與輔導課程。昨一起被裁定羈押禁見的同案被告，包括宜蘭某道場住持林淑芬和女兒謝詩瑩，以及男子高偉倫，分別送往台北女子看守所與北所關押，僅1名交易所女員工獲法官認定無羈押必要，改裁准交保30萬元。

本案源於ACE王牌交易所創辦人潘奕彰（39歲）從2020年間，涉勾結虛擬幣詐騙慣犯林耿宏（50歲），吹噓林男自創的「MOCT(魔券幣)」可在ACE交易所流通買賣，增值潛力可觀、穩賺不賠，與林男另案涉犯虛擬幣詐騙案的「千蕎團隊」女當家林若蕎，透過旗下業務員攬客推銷，騙取眾多投資人搶購，最後崩盤血本無歸，潘男等人至去年（2023年）底案發前，涉藉此海削約台幣6億元暴利。

▲▼警方在王晨桓家中搜出4700萬現金，在王晨桓女友家查扣價值1800萬的麥拉倫跑車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲辦案人員在王晨桓住處與辦公室，共查扣多達4900萬元現金，擺得屋內到處都是。（圖／記者陳以昇翻攝）

調查局台北市調查處與新北市警局刑警大隊分別接獲被害人報案求助，報請台北地檢署主任檢察官曾揚嶺與檢察官陳玟瑾指揮偵辦，本月（1月）5日發動第1波搜索約談行動，查扣現金與虛擬幣共值2.2億餘元，並將潘奕彰、林耿宏與林若蕎等5男2女共7嫌聲押禁見獲准。

王晨桓原任國內知名老牌的建業法律事務所所長，在潘男等人落網後，隨即在ACE交易所官網以總裁身分發表「嚴正聲明」，自稱已100%持股登記為公司負責人，切割潘男已非經營團隊成員，強調交易所謹守法令規範、保障用戶資產安全，並全力配合查緝涉嫌犯罪事件，「對於違法行為，亦盼毋枉毋蹤，嚴予制裁」。

不料檢警調前天第2波行動，就是鎖定王晨桓而來，在他家搜出約4700萬元、辦公室扣得約200萬元，另查獲共犯持有約1700萬元現金、虛擬貨幣1.8億餘元，外加1輛新車價值1800萬元的麥拉倫720S跑車。

辦案人員對於王男將現金在屋裡擺得到處都是的景象歎為觀止，研判應是王男涉嫌參與洗錢的4%抽佣與來不及匯出去的本金，而建業事務所立刻發表聲明劃清界線，指王男「個人對外投資事務」與建業事務所無關，並於即日起免除王男的事務所所長職務。

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