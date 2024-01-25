25歲甜美女助詐團撈1.8億！擁台中七期豪宅+南投別墅...賓士代步

記者許權毅／台中報導

台中一名長相甜美的陳姓女子（25歲）幫助詐團、擔任假幣商，要民眾投資虛擬貨幣「泰達幣」，讓詐團詐得1.8億元，134人受害。陳女與旗下共犯等8人，從中抽取千萬級別的價差，陳女年紀輕輕就坐擁價值1700萬七期電梯房產、千萬南投別墅一棟，出入也都開賓士CLA200，最終被警方盯上，依詐欺罪移送地檢後交保。

▲陳女與共犯協助詐團擔任假幣商，詐騙134人，吸金1.8億元，從中獲取大量不法所得，出入開豪車、住豪宅。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



台中市刑大偵七隊去年接獲民眾報案，指出先是遭愛情交友詐騙，該詐團又要被害人找假幣商進行投資，經警方深入追查發現，受害者多達134人，且年齡均落在5、60歲左右，總計財損金額高達1.8億，其中一名被害人受騙金額甚至高達1822萬。

▲▼陳女與共犯擔任虛擬貨幣商，協助被害人購買，實則是「推一把」讓被害人掉入詐團陷阱。（圖／記者許權毅翻攝）



警方追查，25歲陳女擔任詐團「假幣商」角色，找來20多歲友人，共5男3女犯案。陳女接收詐團轉介而來的被害者，面交幫忙購買泰達幣，過程中還不斷溫暖提醒民眾「投資要小心！」，幫忙把泰達幣轉移到詐團掌控的電子錢包。

▲陳女出入均駕駛賓士CLA200，要價約197萬起跳。（圖／記者許權毅翻攝）



詐團也會先洗腦被害人，讓泰達幣能夠順利進入已經掌握的電子錢包。陳女等人再從中賺取價差，由於虛擬貨幣特性去中心化，陳女等人也會不斷製造金流斷點，實際不法所得難以估計。

陳女原本在台中經營服飾店，卻把異想天開加入詐團賺錢。警方去年8月持搜索票前往逮人，發現陳女住在七期電梯大樓裡，出入也都開賓士，甚至還在南投埔里置產，買一棟要價千萬的透天別墅，生活過得豪奢。

警方指出，全案偵訊後於去年8月至今年1月份陸續移送相關人員台中地檢署偵辦，陳女經檢方訊後交保候傳。