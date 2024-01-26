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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院新會期上演「柯建銘大戰黃國昌」　柯文哲當吃瓜觀眾：萬民期待

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲26日上午赴立法院黨團與8位新科立委開會。針對各界關注的立法院長投票策略，柯文哲受訪結束後，等公車時又被記者包圍，談到新國會將上演「柯建銘黃國昌大戰」時，笑說收視率又可以提高了，「去買一包瓜子來，當吃瓜群眾，柯建銘大戰黃國昌，萬民期待」。

▲▼柯文哲主席率黨務主管列席民眾黨立院黨團晨會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲主席率黨務主管列席民眾黨立院黨團晨會。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲受訪時說，民眾黨已經提出4項國會改革要求，人事同意權、聽證調查權、立委利益迴避問題、相關經費公開透明使用，因此決定，不管是國民黨、民進黨，所謂的院長副院長候選人，直接到黨團來，最起碼進行一個溝通或座談會。

柯文哲強調，越早越好，大家有時間去思考。這也建立一個制度，即使是競選也是公開透明，「我們也是經過民主程序的投票來決定，這樣比較好，不然每個都私下要見面幹什麼，壓力太大」。

針對民進黨團總召柯建銘說民眾黨是沒用的8席，會不會生氣？柯文哲未多談，僅表示，「我佛慈悲」。而是否會覺得柯建銘講話蠻重，未來很難合作？柯說，「剛才不是回應了嗎？我佛慈悲」。

記者還問到，未來立法院要上演「柯建銘黃國昌大戰」，柯文哲笑說，收視率又可以提高了，「去買一包瓜子來，吃瓜群眾，柯建銘大戰黃國昌，萬民期待，兩個總召」。

至於正副院長投票，有沒有可能操作分裂投票？柯文哲說，等他們來發表過後再講，這是最公平的方法，每個人都有每個人支持的對象，讓大家去講。

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