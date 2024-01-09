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30歲單身沒車房　下班在家打電動「很可悲嗎？」一票羨：炫耀文

▲原PO過著自由自在的生活。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO過著自由自在的生活。（圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

結婚生小孩是人生大事，但對現在很多年輕人來說，已經不是急著要完成的事了，一名30歲的網友表示，好友各個都有自己的家庭、事業，沒結婚的也忙著陪女友，也幾乎都買房買車了，聚會談論的話題都圍繞在工作、家庭、旅遊，而他單身、沒房、沒車、住家裡，感覺與大家格格不入「很可悲嗎？」

原PO在PTT發文，「30幾歲還在追劇、看動畫、打電動會很可悲嗎？」身邊有一半的朋友都結婚生小孩了，大部分的時間都留給家庭，沒結婚的人也忙著陪女友，「然後他們好像都幾乎買房買車了」，聚會時談論的話題都是工作、房子、車子、小孩，或是出國旅遊，他完全搭不上話，久了也沒什麼聯絡。

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原PO分享自己的日常，下班回家打遊戲、追劇、看動畫、聽音樂、滑手機，假日會一個人出去走走，吃美食、看展，「或是去中正紀念堂、國父紀念館隨便亂晃，也會去逛博物館、逛書店或是去公園散步」，逛累了就回家滑手機。

他沒有買車、買房，住在家裡，也沒有出國旅遊，生活圈就在台北附近，每天過著差不多的生活，「假日就一個人在路上漫無目的隨便亂晃，30幾歲還在過這樣的生活會很可悲嗎？」

貼文曝光，網友們卻很羨慕，「很多人結婚後自己的時間變少，其實沒比較好」、「你找到自己生活方式比較重要」、「已婚有小孩的人，會覺得你這篇是炫耀文」、「我可以說我真心羨慕你的自由嗎？」「找會玩手遊和追劇的朋友啊，只是興趣不同」、「沒人在旁邊管你、碎碎念，然後受不了吵架，很好啊」、「每個人有屬於自己的快樂」。

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