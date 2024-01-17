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移動的風景！花蓮彩繪公車發表　體驗搭乘送限量贈品名

▲▼花蓮轉運站舉辦彩繪公車成果發表會，縣長徐榛蔚親自出席。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮轉運站舉辦彩繪公車成果發表會，縣長徐榛蔚親自出席。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於16日於花蓮轉運站舉辦彩繪公車成果發表會，縣長徐榛蔚親自出席成果發表會，親揭四色彩繪公車亮相，「紅、綠、黃、藍」四色識別系統的彩繪公車行走在道路上，代表著花蓮移動的風景，象徵花蓮市區、峽谷、縱谷、海岸及跨越山海線，讓民眾一眼就能識別花蓮極具代表的特色景點公車。

▲▼花蓮轉運站舉辦彩繪公車成果發表會，縣長徐榛蔚親自出席。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，感謝建設處一直以來對於淨零碳排與推動大眾運輸工具的用心，透過各種方式來符合鄉親需求，鼓勵大家踴躍搭乘，這次各線彩繪公車各有特色也遍布花蓮全縣，除了讓鄉親更容易辨識，也能透過搭乘大眾運輸工具更深入的認識花蓮。徐縣長接續提到，花蓮縣政府從轉運站領先全國首創智慧旅運「空手觀光」到電子化智慧站牌提供即時公車動態資訊；再到這次的四色彩繪公車亮相，從外觀及內部都呈現花蓮特色，希望讓大家都能深入其境，實踐旅遊的驚奇，也讓身心靈都快樂健康。

▲▼花蓮轉運站舉辦彩繪公車成果發表會，縣長徐榛蔚親自出席。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲四色彩繪公車亮相，從外觀及內部都呈現花蓮特色。

現場除了精彩素人公車OOTD （Outfit of the Day日常穿搭）走秀，還特別邀請「無事坐巴士」節目主持人張瑞夫與徐榛蔚以座談會形式說明本次設計理念與暢談花蓮公共運輸願景；徐榛嶎為鼓勵民眾多多搭乘公車，特別加碼彩繪公車體驗搭乘活動，自1月16日至3月15日止，民眾持社福卡及一般卡的電子票證至花蓮轉運站報名參加，按彩繪公車體驗活動辦法搭乘所有彩繪公車路線，即可擁有彩繪公車限量設計品「雙肩背包」及「雙面遮陽漁夫帽」一組，社福卡特別增額為300名，一般卡為200名，共有500名名額，限量贈完為止。活動結束之後將會統計搭乘次數最多者前三名，贈送彩繪公車設計品全套（兩色帽＋四色包），搭乘次數最多者前50名可以獲得正版授權矽膠卡通防磁票套，歡迎民眾踴躍參加！

▲▼花蓮轉運站舉辦彩繪公車成果發表會，縣長徐榛蔚親自出席。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲精彩素人公車OOTD （Outfit of the Day日常穿搭）走秀。

花蓮縣政府於成果發表會中同步公開了花蓮公共運輸宣導短片，將花蓮公共運輸帶給民眾生活及旅遊的便利及感動，透過公車司機的視角，將花蓮公共運輸想表達的安全、用心、貼心、智慧都呈現在影片內容，歡迎民眾來花蓮多多使用大眾交通工具。走秀結束後，場景立刻轉換成知性訪談，由主持人張瑞夫訪問花蓮縣長徐榛蔚親自參與彩繪公車的發想過程，徐縣長表示：「要讓民眾一眼就能識別花蓮極具代表的特色景點公車；四條彩繪公車路線，分別用四個大自然及人體眼睛最容易識別的紅、黃、藍、綠四個原色來做基本識別，象徵花蓮市區、峽谷、縱谷、海岸及跨越山海線，民眾即將在花蓮街頭上看到彩繪公車亮相登場。」

▲▼花蓮轉運站舉辦彩繪公車成果發表會，縣長徐榛蔚親自出席。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲「無事坐巴士」節目主持人張瑞夫與徐榛蔚以座談會形式說明本次設計理念與暢談花蓮公共運輸願景。

縣長徐榛蔚也特別感謝花蓮縣婦女經貿文化交流協會派員30人參加本次彩繪公車發表會，並在會後搭乘彩繪公車踩街，實際體驗彩繪公車搭乘的沉浸式感受。徐縣長說明，彩繪公車除了外觀顏色上提供清楚的識別度，特別以各路線深具特色的重要景點來設計圖示，讓民眾看圖就了解公車路線行經景點，也能以特色景點圖示確認搭乘公車路線的正確性。不僅如此，公車內部設計更是充滿巧思，讓搭乘公車的民眾能一踏上公車就充滿沉浸式感官體驗，如紅色峽谷線的太魯閣峽谷天空、黃色市區線的七星潭月光海、綠色縱谷線的鯉魚潭紅面鴨及藍色海岸線的礁岩長浪海灘。徐縣長說，公共運輸是花蓮鄉親及遊客重要的移動方式，彩繪公車無論是外觀及內部設計，都讓民眾沉浸在沿途的風景中漫遊花蓮美景。這次彩繪公車體驗活動品也是延續整體設計，雙肩背包讓民眾除了實用，也讓銀髮長輩騰出雙手握好站穩。包包跟帽子都有該色路線重要景點的圖示，還有QRCode可以掃描讓搭乘者隨時掌握知道即時公車動態，花蓮縣政府要讓民眾搭乘公車更時尚也更安心。

▲▼花蓮轉運站舉辦彩繪公車成果發表會，縣長徐榛蔚親自出席。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

成果發表會活動在主持人張瑞夫的帶領下，以相當活潑的親民素人的開場走秀，將四線彩繪公車路線搭配出不同的OOTD，穿搭詮釋出銀髮熟齡親情、親子溫馨出遊、有型逛街洽公、文青網紅打卡各線組合精采詮釋搭乘公車也能時尚有型又有情，張瑞夫表示「把被遺失的傳統喚醒」，搭乘公車是許多人從小長大的習慣，也是大家口中成長的「話當年」，喚回搭乘公車的傳統習慣就是我們可以做到的永續。現在老年化社會，搭乘公車不再只是移動的運具，也是長輩與外界溝通的連接延長線；來花蓮遊玩、在花蓮生活一定要多多搭乘，有事無事坐巴士就對了!為鼓勵民眾多多搭乘公車關注花蓮交通大小事，「花蓮交通e點通」官方粉絲頁近日也將搭配彩繪公車體驗活動發佈貼文，參與民眾按貼文辦法前三名將可領取保溫瓶及環保餐具。花蓮縣政府要讓花蓮公車不只時尚便利，更加精采好玩！

▲▼花蓮轉運站舉辦彩繪公車成果發表會，縣長徐榛蔚親自出席。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外，縣府為讓民眾在東部三縣市在地有腳移動更順暢，偕同宜蘭、台東兩縣市攜手推出『宜花東TPASS大聯盟』聯合售票服務，已於去年12月17日一起推出，強調整合三縣TPASS通勤月票方案於三合一機器中一次購足享優惠，1月22日再聯手全家便利商店推出專屬優惠，於1月22日起至3月21日，於宜花東三縣的TPASS月票售票機完成新購或續約宜蘭、花蓮、台東任一縣市TPASS通勤月票方案，即可獲得FMC阿里山高山茶（450ml）或FMC台東紅烏龍茶（450ml）單件特價25元優惠券乙張，限量3萬份，贈完為止，兌換期限至113/03/31。更多花蓮TPASS通勤月票資訊請參考花蓮Yo真行：https://www.hly.tw/。

與會貴賓包含花蓮縣議會副議長徐雪玉、議員徐子芳、邱光明、林正福、鄭乾龍、花蓮監理站長李東林、花蓮公共汽車客運商業同業協會理事長許兆麟、縣府建設處長鄧子榆等人到場。
 

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