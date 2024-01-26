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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不畏風寒！　柯文哲騎Youbike到立法院開晨會

▲▼民眾黨主席柯文哲騎乘Ubike 至立法院與黨團開會。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨主席柯文哲騎乘Youbike至立法院與黨團開會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院將在2月1日開議，民眾黨主席柯文哲26日上午赴立法院黨團與8位新科立委開會，會後拋出邀請藍綠正副院長候選人到黨團報告。特別的是，選舉結束後，柯恢復「平民」身份，上午一早出門騎Youbike在7點30分左右抵達位於青島東路的黨團，會後則搭乘公車離開，等車過程還被媒體包圍，重拾親民形象。

柯文哲在會後受訪時說，關於立法院院長副院長選舉，大家都很關心，經過討論後，既然台灣民眾黨已經提出4項國會改革要求，人事同意權、聽證調查權、立委利益迴避問題、相關經費公開透明使用，還是主張公開透明的政治價值，「所以我們決定，不管是國民黨、民進黨，所謂的院長副院長候選人，就直接到黨團來，不要說是政見發表會，最起碼是一個溝通或座談會」。

柯文哲強調，願意來的就會接待他們，「當然我們還是接待他們，如果事後有記者會那另外，絕對不會搞像君悅這樣媒體現場直播」。

「結論是這樣，請兩黨的候選人到我們黨團來，正式跟我們8位立委說明想法。」柯文哲強調，民眾黨還是堅持國會改革4項要執行，也知道4項改革不見得是立法院長的職權，但最起碼要表示態度。柯也說，只要跟8位委員見面就可以，不用凡事都用到他。

媒體追問，希望幾號決定？柯文哲說，最好是下禮拜一，越早越好，大家有時間去思考。這也建立一個制度，即使是競選也是公開透明，公開透明的競選過程，「我們也是經過民主程序的投票來決定，這樣比較好，不然每個都私下要見面幹什麼，壓力太大」。

柯文哲也證實，國、民兩黨都說要私下拜訪，「很多啊，講個笑話，什麼叫關鍵少數？每天接到很多你不想接到的電話叫關鍵少數」。

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