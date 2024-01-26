臭水溝驚現8箱「酒王」茅台！價值超過80萬　救援隊：還能喝

▲當地救援隊在臭水溝上打撈 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸近日傳出一段影片引發關注，在臭水溝內驚現8箱「酒王」茅台，市場價值超過20萬元（人民幣，下同，約新台幣86萬元）。」當地派出所工作人員稱，這些酒是3名未成年人偷盜後沈到河裡，目前這些孩子已經找到。

據《北京青年報》報導，山東菏澤牡丹區姚衚衕村的一條小河中，25日撈出大量茅台酒。現場影片可見，打撈人員從河裡撈上了一批茅台酒，一些酒瓶身還沾有淤泥。為打撈這些酒，現場打撈人員用上了抽水泵和皮划艇，還有人直接下水打撈。

▲打撈出的茅台酒 。（圖／翻攝自微博）

參與打撈的菏澤閃電救援隊李姓負責人介紹，河裡的茅台酒有整箱的，也有一瓶一瓶散裝的，部分茅台酒沈入了河底的淤泥中，他們打撈上來總共有40多瓶。

菏澤牡丹區馬嶺崗派出所的工作人員25日下午表示，「目前，盜竊茅台酒的孩子已經找到了。」

針對此事，不少網友留言道，「還能喝嗎？」；還有人調侃，「這臭水溝一舉成為5A級醬香臭水溝」。對此，李姓負責人說，「打撈上來的酒包裝幾乎都完好無損，應該還能喝。」

資料顯示，茅台酒是一種醬香型白酒，原產於貴州省遵義市茅台鎮，是中國大陸四大名酒之一。作為醬香型白酒鼻祖，貴州茅台酒價格高昂，從數千元到數萬元不等，珍稀程度堪比年份威士忌。