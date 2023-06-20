大膽賣「特供部隊」軍中茅台酒　有損解放軍形象「查封整改」

▲大陸業者假借軍隊名義賣「軍中茅台」 。（圖／翻攝 極目新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸寧夏酒水市場，突然出現一批軍中用酒，上面標示「軍酒銷售」，主打軍中茅台、將軍珍藏，價格還不便宜，業者打著軍隊名義賣酒已經觸法，銷售過程太過招搖，立刻被查封整改。

綜合陸媒報導，寧夏軍區警備辦公室今年執行糾察任務時，發現一輛十分可疑的私家車，車身兩側疑似印有軍隊臂章樣式的標識，車輛後側玻璃上還標註「軍酒銷售」。

當時糾察員不動聲色，立刻拍照存證，順藤摸瓜找到了車輛所屬公司。經調查發現，該公司註冊有微信公眾號，公開銷售「軍酒軍品」品類多達40餘種，還附有「軍酒」銷售電子彩頁。

業者打著解放軍名號，著打各類軍中茅台、將軍珍藏，甚至把酒瓶設計成飛彈模樣，上面印上紅星，偽裝成軍隊用酒，簡直是犯了大忌。

經進一步調查發現，該公司主要負責「軍酒」銷售後的派送工作，其背後供貨商為李某。2020年在朋友的慫恿下，嗅到了軍字號產品的商機，開始從事「軍酒」銷售。

▲業者宣傳項目太招搖。 （圖／翻攝 極目新聞）

確認證據後，寧夏軍區警備辦公室聯合銀川市公安局、銀川市市場監督管理局金鳳區分局，對其銷售門店及庫房進行查糾，封存12個品種、600餘件、3500餘瓶疑似涉「軍」字號酒，累計金額達數十萬元（單位：人民幣，同下），並對該公司作出罰款3萬元、沒收「無廠名廠址軍酒」的處罰，並責令其立即整改。

據了解，大陸對於公開或變相冒用軍隊名義十分敏感。尤其使用軍隊特定含義字樣和圖案，生產銷售「軍中茅台」「軍隊專供」等假冒偽劣商品，嚴重損害軍隊聲譽形象。

2022年，中共中央軍委後勤保障部等6部門聯合釋出《關於禁止銷售「軍」字號菸酒等商品的通告》，嚴格規定禁止外界使用任何軍字號商品。