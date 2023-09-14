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大陸 大陸焦點 特派現場

進擊中的茅台！醬香拿鐵首日吸4億後　聯名德芙推「酒心巧克力」

▲▼ 茅台,醬香拿鐵。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲醬香拿鐵開賣第一天就賣出超過540萬杯。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸今年最火爆的咖啡飲品當屬貴州茅台與瑞幸咖啡合作的「醬香拿鐵」，開賣首日就售出542萬杯，銷售額超過1億元（人民幣，下同，約新台幣4.3億元）。茅台今（14）早又宣布，將與巧克力品牌德芙共同推出酒心巧克力產品，引發熱議。

貴州茅台官方微博發布消息，宣布與巧克力品牌德芙合作，「官宣了！不藏了，酒心巧克力，9月16日見。」同時，德芙官方微博也宣布了這一合作。據悉，該款「酒心巧克力」單價或超過20元，主打年輕市場。

▲▼ 茅台,德芙。（圖／翻攝自微博）

▲ 茅台與德芙聯名推出新巧克力。（圖／翻攝自微博）

「茅台 我和德芙官宣了」的話題今日高掛微博熱搜前三，網友紛紛評論道，「一家三口都拿捏了，爸爸喝茅台，媽媽喝瑞幸，孩子吃德芙」、「瑞幸的醬香拿鐵還沒喝呢就出新聯名了」。不過也有人認為，「把戲不可久玩，偶爾為之有新鮮感，一而再再而三，那就有點耍滑頭了」。

實際上，茅台近年為走進大眾市場、走向年輕化，陸續推出茅台冰淇淋、醬香拿鐵等新產品，其中9月4日開賣的「醬香拿鐵」更是一杯難求，不少民眾在上市前幾天都遇到撲空、搶不到貨等情況。

在13日舉行的2023ESG全球領導者大會上，貴州茅台董事長丁雄軍表示，茅台開發推出了加茅台酒的系列周邊，比如最近比較火的醬香拿鐵就是圍繞主業的周邊產品，和瑞幸合作的醬香拿鐵第一天就賣了542萬杯、銷售額超過1億元。

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茅台德芙醬香拿鐵酒心巧克力

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