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石川強震永井豪紀念館焚毀　「無敵鐵金剛原稿」奇蹟無損找到了

文／中央社

日本石川縣元旦發生規模7.6強震後，輪島市的「無敵鐵金剛」作者永井豪紀念館遭到焚毀。78歲的永井豪以為館內漫畫原稿等已焚毀，昨天（24日）說一定要「畫回來」，沒想到25日就得知原稿並未焚毀。許多網友說簡直是奇蹟。

石川縣能登半島輪島市出身的永井豪是知名漫畫家，著有「無敵鐵金鋼」、「惡魔人」、「甜心戰士」、「蓋特機器人」等作品。今年元旦輪島市遭強震侵襲後發生火災，位於輪島市朝市通（路）的永井豪紀念館燒毀。館內有永井豪親筆畫的原稿、原畫、雕像作等共100多件，是由永井豪出借的文物。

日媒Oricon News報導，永井豪經營的製作公司Dynamic production於25日透過社群平台X（前身Twitter）表示，輪島市觀光課主管25日上午進入永井豪紀念館調查結果得知，館內的原稿、原畫、雕像作等並未焚毀。輪島市已將這些展品移到安全的地方保管。

Dynamic production發文寫道：「這座紀念館在興建時是在既有的建築物進行改建，並增建展示原畫等作品的展示館，在增建時已做好防火措施，可能是這措施發揮功效，由衷地感謝輪島市的所有人。」

這家公司表示，詳細狀況還在調查中，由於造成各界擔憂，因此先通報一聲，今後在獲得輪島市許可後，將對外發布訊息。目前災區持續以救人命及協助民生為優先考量，若有進一步消息，公司或輪島市將公布，請媒體儘量勿採訪輪島市。

對於永井豪紀念館內的展品未遭大火焚毀一事，有網友寫道：「太令人驚奇，想必是做好防火對策的結果，即便如此，展品倖免於難，實在太了不起了。真是不幸中的大幸。」還有網友寫道：「真的是無敵鐵金剛的城堡！」、「紀念館也是鐵城」、「太神奇了，太棒了，下次一定要去參觀」。

永井豪紀念館於2009年4月25日開幕，是為紀念永井豪而設立，曾被動漫觀光協會評選為「日本88處值得一去的動漫聖地」之一。紀念館由輪島市經營、管理。

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