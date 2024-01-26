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今福德正神千秋！命理師曝尾牙中大獎6祕訣　「坐吉位」狂吸強運

▲中秋節9/25(五)適逢土地公聖誕，想要祈求財運的民眾，要好好把握這天祝壽與祈願。（圖／記者陳怡真攝）

▲土地公千秋也是補財庫的好日子。（圖／記者陳怡真攝）

記者王麗琴／綜合報導

每年初一、十五或初二、十六，都會祭拜土地公，稱為「做牙」，今年中最後一次做牙（即尾牙），是落在農日曆的12／26，即國曆今天1／26，也就是福德正神千秋，非常適合替自己補財庫；今天也是許多公司舉行尾牙之日，用以感謝員工為公司付出整年的辛勞。命理專家艾菲爾特別分享6個招財妙招，讓大家在尾牙時能順利抽中大獎，其中2024喜慶位落在「西南方」，因此尾牙建議找到吉利的座位入座，有望能在當晚走大運。

艾菲爾在臉書粉專列出尾牙招財的6撇步：

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1.鹽米紅包袋：拿一個紅包袋，放入適量的粗鹽和一些生米，有助於趨吉避兇，提升好運。記得在餐會結束後丟棄，不要帶回家。

2.招財小物：攜帶一些開運小物，如貔貅、金蟾蜍、金雞等，有助於提升個人的氣場。貔貅可引來財富聚集，入財不出，對於提升偏財運有顯著效果。金蟾蜍有助於招來大筆財富，財源不斷湧入。金雞生金雞蛋，帶來豐盈的財富。

3.紅色小褲褲：紅色象徵喜慶，有助於吸引好運，同時也能驅除邪氣、化解煞氣。這也是過年打牌時，大家都喜歡穿戴紅色衣物來參與牌局的原因。

4.坐在喜神位：2024喜慶位在「西南」，建議提前下載指南針應用，以便在到達餐廳時能夠迅速找到吉利的座位。有助於確保在尾牙晚會上走運，贏得大獎。

5.先去廁所沖水：在進行抽獎前，建議先到廁所，藉助沖馬桶的動作將身上的穢氣沖走，同時踏上「黃金」，為接下來的好運做好準備。

6.168一路發：在皮夾中準備一個紅包袋，內裝有88元或168元，寓意「發發」、「一路發」，在紅包外寫上「2024年財運大發」。 在農曆新年後使用，帶著這個紅包，象徵財運連連，錢滾錢，寓意美好。

至於開運吉方，艾菲爾表示，正財位在正北方，擺放一些常綠植物，特別是葉子較大或較厚的綠植物，例如發財樹。也可以放置象徵財富的物品，如貔貅、金蟾、紫水晶簇等。在財位放置沙發有助於家人在舒適的環境中聊天，沾染財氣，或將飯桌放在財位上，象徵整年衣食無憂，都助於提升家庭財運。

另外2024年六白武曲星飛臨東北方，也是偏財位的方向，主要代表技術性、勞動性或需要常常外出的工作，非文職性質的工作者，可在這個方位採取一些提升事業運的措施，使用藍色或黑色水晶，擺放貔貅、金蟾蜍等象徵財富的物品，增強事業運勢。

喜慶位則在西南方，在臥室或家中的西南方位，多放置一些紫色或紅色的飾品，以激發吉祥氣息，接納九紫星的吉祥氛圍。如果已經談了很久的戀愛，但婚期未確定，可以擺放四盆植物和九支紅花，促進婚姻的發展。 對於希望有孩子或渴望升遷加薪的人來說，也可以透過增強這個方位的能量來提升相關的運勢。

艾菲爾提醒12星座尾牙關鍵：
牡羊【主管加碼】、金牛【年終加薪】
雙子【獎金雙倍】、巨蟹【領導獎勵】
獅子【當場抖內】、處女【抱回大獎】
天秤【頭獎是你】、天蠍【巧遇戀情】
射手【歡樂聚餐】、摩羯【獎勵豐厚】
水瓶【年終加薪】、雙魚【當心雞頭】

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