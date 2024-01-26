貪官藏錢絕招大揭秘！「2936萬黃金」熔進跑步機　有人藏糞坑裡

▲孫穎將黃金藏跑步機裡。（圖／翻攝自羊城晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸落馬貪官們常常為將不義之財藏在哪裡而煞費苦心，有的方法堪稱「腦洞大開」。海南省市場監督管理局原局長孫穎近日被曝光貪腐細節，辦案人員發現，一部看似普通的跑步機裡竟然藏著一塊塊包裹好的黃金製品，這些黃金經過熔煉重鑄後再藏匿於跑步機中。經過評估，價值666萬餘元人民幣（約新台幣2936萬元）。

據《羊城晚報》報導，近年來，新聞還曝光了眾多貪官藏贓款的細節，令人大開眼界。江汛波，2013年出任浙江衢州市委副書記，後兼任政法委書記。經法院查明，江汛波收賄723萬元（人民幣，下同）。2021年1月被判刑七年、六個月。為逃避組織查處，江汛波選擇隱匿證據，將收受的消費卡等分門別類包裝好，藏到其住所門口的小竹園地下。

浙江省委監委專題系列片《警鐘長鳴》介紹，江汛波將收受的金條金飾等貴重物品，藏在雞鴨魚的肚子裡，再放入冰櫃冷凍起來，妄圖掩人耳目。

專門租房或買房藏錢

由於贓物數量龐大，有的貪官專門租房子或買房子用於藏錢。內蒙古呼和浩特鐵路局原副局長馬俊飛，在呼和浩特、北京購屋又租房，兩處住宅中共藏匿8800萬元人民幣、419萬美元、43.3公斤黃金等。

河北秦皇島北戴河區供水總公司原總經理馬超群，在家中藏匿現金1.2億元、黃金37公斤，現金被裝在40多個水果箱中，有的已發黴。由於錢太多，他還租了房子專門放錢，屋內鐵皮箱裡裝滿錢。

廣東省疾管中心免疫規劃所原所長羅耀星，因收受的贓物款太多，另外租了一套豪宅來給錢「住」。為防止鈔票受潮發黴，他不僅用塑膠袋將錢紮成一捆一捆的，還未雨綢繆，在地板上鋪上了防潮紙、乾燥劑之類的東西。

▲黃金藏跑步機裡。（圖／翻攝自羊城晚報）

房頂樹下花池裡

《巡視利劍》專題片曾曝光，一汽集團原黨委書記、董事長徐建一收受他人財物1,200餘萬元。他把所有的手錶、金條放到幾個茶葉罐裡，再埋進院子裡大樹下。

山東省蒙陰縣副縣長袁鋒劍將558萬多元公款分100多次存入37家銀行，將存摺帳本等放入茶葉罐埋在花池裡。

內蒙古烏拉特前旗科技局原局長院保衛，47萬元的存摺藏於房子頂棚上，被工人拆房發現，貪腐400萬元，被當地老百姓戲稱為「中國最粗心的貪官」。

牆壁夾層煙道眼

河北省交通廳原副廳長張全貪腐案發生後，檢察人員在搜查他家時，搬開牆角的暖氣片，驚奇發現了一條暗道。此暗道周圍的牆壁都是空的，用工具敲開牆壁堅固的水泥，掏出了一個用透明膠裹得嚴嚴實實的牛皮紙包，裡面裝有各種各樣的黃金、白金首飾等。

天津市塘沽區原副區長姚建華貪污公款案被舉報以後，檢察人員從紗門和廢舊紙盒的夾層以及用水泥封閉的煙道眼裡，查獲了大量的金飾品、人民幣、美元和存單。

▲錢藏在雞鴨魚肚子。（圖／翻攝自羊城晚報）

女廁所排氣扇

淮海工學院後勤服務總公司原總經理張晉陸收賄39萬元，把存摺放在自己辦公室對面女廁的排氣扇中。身為男子，在東張西望很久確定沒有人之後，才偷偷鑽進女廁所，將存摺放入灰撲撲的排氣扇裡。

特製瓦斯罐

江西省贛州市公路局原局長李國蔚因受賄197萬元、367萬多元財產來源不明，被贛州市中級人民法院判處無期徒刑。辦案人員在李國蔚家裡發現了一個瓦斯罐，是其請人精心製作，專門用來窩藏贓物款的。在瓦斯罐底下夾層裡，辦案人員起獲了大量贓物。更讓人驚訝的是，這個用來藏錢的瓦斯罐竟然還能正常使用。

糞坑樹洞灰堆

江蘇省建設廳原廳長徐其耀，收賄近400萬元。為不讓辦案人員找到罪證，他將家中錢財一部分轉移到妻妹處，一部分現金和存摺轉移到妻子在徐州的老家。這些錢有的經層層塑膠紙包裝後藏在樹洞內、灰堆內、稻田裡、屋頂瓦下，有的甚至藏在糞坑裡。

皮帶夾層

原貴州省長順縣政協副主席、計劃局局長胡方瑜被查實屬意外。小偷在他熟睡時從窗外挑走他的褲子，搜走現金後，將褲子丟在縣立醫院後門外。兩個小學生將拾到的褲子交給公共安全局，公安人員在例行檢查時發現，褲子皮帶的夾層裡藏有4張大額存單，總金額約42萬。

任何地方都藏錢

在遼寧省北票市原糧食局局長胡憲林的辦公室和家中，大概只要用心，你在任何地方都可能找到錢。辦案人員在其辦公室抽屜裡找到6萬元存摺，床鋪底下找到54萬元存摺、現金2萬元；住宅地下室裡找到10萬元現金，廚房天花板內找到9.99萬元美金，陽台上鐵管內找到40萬元存摺，廚房內找到30餘萬元的存摺，臥室內30萬元，門廳裡30萬元。