不滿公車撞壞花盆　屋主報警反挨罰1500元！提告還敗訴

記者黃翊婷／綜合報導

南投謝姓男子2022年12月間不滿公車司機為了閃避其他車輛，撞壞他擺在屋簷下的花盆，憤而報警，沒想到警察到場之後，竟然反過來開了他一張1500元的罰單，氣得決定提起行政訴訟。不過，台中高等行政法院法官審理後，認為謝男擺放花盆的地方會影響到他人對道路的正常使用，最終裁定他敗訴，全案仍可上訴。

▲謝男因為擺放花盆問題，與警方鬧得不太愉快。（示意圖／CFP，與本案當事人無關。）

判決書中記載，謝男2022年12月13日傍晚5時許因為擺放在屋簷下的花盆被公車撞壞，報警處理時，反被警方依「在道路置放（花盆）足以妨礙交通之物」為由，開罰1500元，他不服，決定提起行政訴訟。

謝男主張，公車司機是為了閃避其他車輛，部分車身撞到他的花盆，請警方偵辦時，雙方卻產生不快，他和派出所相鄰50多年，從未發生過這樣的事情，況且花盆是擺在他家的屋簷下，並非道路上，不能因為道路規劃不足、柏油鋪設逾線，就片面斷定他違法，這次的裁決顯然有違憲法保障人民財產、居住權、訴訟權的權益。

警方則強調，警員到場處理交通事故時，認為謝男放置私有花盆妨礙交通，因而製單舉發；此外，依據事發現場照片顯示，謝男放置花盆的位置雖然在道路邊線以內範圍，但實際上已經超出屋簷下的範圍，該路段有道路柏油鋪設，符合道交條例道路定義，警方依法開罰並無不妥。

台中高等行政法院法官認為，從現場照片中可知，謝男擺放花盆的位置確實已占據柏油路面，該處也的確是為了提供公眾通行的地方，屬於道交條例第3條第1款所指的「道路」範圍，縱使謝男堅稱那裡屬於私人所有土地，也不影響它具備「道路」的屬性。

法官接著指出，謝男放置花盆確實影響到他人對該部分道路的正常使用，最終不採信他的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。