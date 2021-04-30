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社會 社會焦點 保障人權

騎到對面「藥酒變涼」乾脆喝光　菜販一回頭1.5萬元沒了

記者黃翊婷／綜合報導

謝姓菜販去年6月2日上午9時許被彰化縣警局交通警察對北斗分隊警員抓包酒駕，挨罰1萬5000元、吊扣駕照，他不服提出行政訴訟並強調，自己是騎車迴轉後發現藥酒變涼了，乾脆喝掉，接著就在路邊跟人聊天，並沒有駕駛行為。但台中高等行政法院法官勘驗警員的密錄器畫面，發現影像與菜販的說詞不符，最終裁定駁回。

判決書中提到，謝姓菜販呼氣酒測值達0.18mg/l，被依法開罰1萬5000元罰鍰，還要吊扣駕照、參加道路交通安全講習。他不服彰化地院一審的判決結果，因此決定向台中高等行政法院提出上訴，希望能廢棄原判決及撤銷原處分。

▲▼機車、鑰匙。（圖／記者陳俊宏攝）

▲謝姓菜販自稱騎車到對面與人聊天，一回頭警員就從後方追上來，還要求進行酒測，完全不聽他解釋。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案當事人無關）

不過，在警員的密錄器影像檔案中，謝姓菜販於當日上午9時35分至37分內自承，「我在對面賣菜，從對面迴轉騎過來，而且剛剛在對面有喝一碗雞酒（藥酒），才過來這裡」。另外，警員也到庭證稱，當時正在執行巡邏勤務，行經復興路時，看見菜販騎車繞到對面，眼睛還有血絲，上前攔查也有聞到酒味，這才做了酒測。

台中高等行政法院法官認為，謝姓菜販在一審中自稱，是騎車到對面之後，發現藥酒已經變涼才喝掉，接著就在路邊與人聊天，但這段說詞明顯與密錄器影像中的自承情節不符，況且影像中也沒有剛喝完酒、碗就在旁邊的畫面，因此不採信菜販的說詞，最終裁定駁回告訴，不得抗告。

● 飲酒過量，有礙健康
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