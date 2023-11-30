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社會 社會焦點 保障人權

駕駛撞傷騎士被開3萬酒駕罰單　能走直線、畫圓圈獲撤銷

記者黃翊婷／綜合報導

台中朱姓男子2022年6月28日下午3時許開車外出，卻在路口與一名機車騎士發生擦撞，經警方檢測酒測值為0.15mg/L，因而被開了一張3萬元的罰單，他不滿提起行政訴訟。台中高等行政法院認為，朱男在車禍之後不僅可以通過直線測試，還能畫同心圓，可見並無異常情形，加上沒有證據可以認定他是因為酒駕撞傷人，最終裁定撤銷原處分。

▲▼ 開車,兜風,駕駛。（圖／CFP）

▲朱男開車撞傷騎士，被測出酒測值達0.15mg/L，因此挨罰3萬元罰鍰。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，朱男2022年6月28日下午3時許開車行經台中市大雅區永和路與永和路永昌巷口，不慎和范姓機車騎士發生擦撞，導致騎士膝蓋受傷，警方檢測發現他的酒測值為0.15mg/L，因此開罰3萬元罰鍰、吊扣駕照48個月，還要參加道路交通安全講習。

朱男不滿提起行政訴訟並強調，當時酒測值確實測出0.15mg/L，但事故當下有詢問騎士是否有受傷，騎士說沒有，隨即便騎車離開，他也有跟著警方回到警局接受評估，所有身體評估動作皆過關，既然騎士當下都說沒受傷，也不是立即就去醫院驗傷，警方事後對他開單顯然不公平。

不過，台中高等行政法院法官認為，朱男在接受警詢調查時自己說出「交通事故當下騎士有小擦傷」，加上騎士當天在警局拍攝的照片，左膝蓋的確有傷勢，可見騎士確實是因為這起車禍事故而受傷，朱男此部分的主張並不可採。

而關於身體評估動作部分，法官表示，朱男在事故發生之後，警方並未記載他有任何駕駛行為異常的情形，他也沒有出現語無倫次、意識模糊、注意力無法集中、泥醉、搖晃無法站立等酒醉態樣；在直線測試中，他步行時腳部平穩、沒有超出測試直線範圍、身體沒有搖擺不定、手腳沒有顫抖；在同心圓測試中，他也可以用筆畫出兩個同心圓，畫出的同心圓同樣符合規定在0.5公分環狀帶內，均未超出圓圈外，因此難認他有因為飲酒而無法正常操控駕駛車輛的情形。

法官指出，朱男所涉的公共危險案件，因罪嫌不足，獲得台中地檢署檢察官予以不起訴處分確定，法院也查無其他積極證據，足以認定他酒駕與肇事撞傷騎士之間具有相當因果關係，台中市交通事件裁決處同樣沒有提出其他客觀證據，既然兩者之間沒有相當因果關係，自然不符合道路交通管理處罰條例第35條第1項第1款後段規定「因而肇事致人受傷」的情形，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

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