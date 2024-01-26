12生肖「龍年升職加薪」秘訣曝！　這類人靠勁敵激發潛能

▲命理專欄分享了2024年12生肖的升遷加薪秘訣。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

即將迎接農曆新年，每個人都希望在新的一年能夠成功改運，在職場上做出一番成績，不僅能提升薪水，還能帶來滿足感。命理專欄《搜狐網》就分享了2024年12生肖的升遷加薪秘訣！

1.生肖鼠

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屬鼠人最大的優點就是聰慧，發散思維強，2024年能將自身優勢最大限度的發揮出來，擁有比其他人更寬廣的思路。

多開動腦筋，會想出很多優質方案，大獲領導讚賞，也能得到貴人賞識，為自己獲取更多發展機會。

2.生肖牛

屬牛人流年不順，2024年遇到的阻礙頗多，為發展事業帶來了不少麻煩。

所幸屬牛人有著很強的耐心和毅力，得到了領導器重，只要腳踏實地做好領導交給你的工作，事業便會穩步上揚。

3. 生肖虎

屬虎人2024年在事業上的競爭壓力比較大，會遇到不少實力相當或更強的競爭對手，一些好的機會可能會落到對方手中。

屬虎人需要更努力工作，不斷提升自己的專業知識和技能，增強自身競爭力，方可成功逆襲。

4.生肖兔

在過去的一年，屬兔人領導和管理才能很強。

而在2024年的職場中，屬兔人延續了之前的好運，威信高，組織能力強，可帶領團隊做出好成績。不過，周圍也有不少潛在風險，要提高警惕，小心別人背地裡放冷箭。

5. 生肖龍

屬龍人在本命年裡，事業發展不太理想，工作壓力非常大，這會在一定程度上影響屬龍人的思考能力和決策能力。

放寬心，保持冷靜和理智，遇到問題時多請教同事，會得到他們的幫助，解決自己遇到的難題。

6. 生肖蛇

屬蛇人2024年職場的波瀾較多，來自領導的壓力很大，還容易被陷害。

對此，建議屬蛇人保持謙遜的態度，積極主動幫助同事，展現團隊合作的精神，這樣才有可能獲得同事領導的認可與信任，改善現況。

7. 生肖馬

屬馬人2024年發展空間很大，得到長輩貴人指點，能夠在職場上大展拳腳，將自身才能都發揮出來。

有特殊才能或技藝的朋友，這一年能力更加突顯，成為眾人中最耀眼的存在，不過人緣不太好，要記得低調謙虛，虛心才是成功路上最好的品格。

8.生肖羊

屬羊人2024年能得到領導的認可，但也有較強的競爭對手出現。

不過，競爭雖會帶來壓力，但並非全都是壞事，在這種情況下，反而容易激發自身的潛能，促使你不斷進步。不妨多觀察對方，他人的經驗和應對問題的方法可啟發思考，幫助你展開更有效的策略。

9. 生肖猴

屬猴人在2024年事業前景很好，人脈非常廣，銷售崗位的朋友客源不斷，業績非常紅火，到手的薪資和提成非常高。

其他職位的屬猴朋友，也會在貴人助力下取得很好的成績，收穫滿滿，好好利用自己的人脈資源，多去認識新朋友吧！

10. 生肖雞

屬雞人在2024年職場中，可謂如魚得水，容易得到領導關照，貴人指點，事業大有進展。

工作逐漸忙碌起來，進入白熱化的狀態，熬夜和加班可能成為常態，但辛苦的付出，換來的是豐厚的錢財收入，還可迎來升職機會，好好努力吧。

11. 生肖狗

屬狗人2024年在職場上的處境比較艱難，整體運程下滑嚴重，對事業造成了極大的破壞。要做好心理建設，沉下心來去學習提升自己，考取一些專業證書，自身實力強了，轉機也就來了。

12. 生肖豬

屬豬人2024年思維縝密，決斷力強，可完美地完成手頭任務，獲得領導讚賞，能夠全心投入工作中，在一絲不苟的精神下，推動事業發展。

尤其是從事文化或藝術類工作的朋友，為公司帶來了很大效益，升職加薪就在眼前。

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