花蓮弱勢家戶寒冬無遮蔽　港區扶輪社出錢出力改善居家環境

▲整修後的小品家，再也不會漏水灌風了。（圖／花蓮展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮港區扶輪社長期投入公益合作，25日走訪關懷台灣世界展望會花蓮中心服務的弱勢家庭。由於港區扶輪社社長汪譽正與服務計畫主委吳國璽的大力支持，號召社友支持展望會花蓮兒少安全維護方案，出錢出力協助弱勢家庭改善居家環境，讓孩子不用在寒流天氣、下大雨時，被迫在家中吹冷風、淋小雨。

▲完工後的小品家再也不用擔心颳風下雨。

小品與父母、姊姊、弟弟及祖父母同住，家庭成員共有7人。祖父曾中風行動不便，需要祖母照顧，祖母平時也在山上務農。小品媽媽則在學校餐廳幫忙煮菜，寒暑假期間無收入，加上子女尚在就學，家中所需教育和生活費略顯沉重。小品家的屋況原就年久失修，窗戶、大門損毀，屋頂更有一處無遮蔽，當外面下大雨，屋內也同時下著小雨。這次施工除了修復壞損的窗戶、大門，也補強施作漏水處。原本屋內沒有隔間，每當就寢時，就讀幼兒園的弟弟和小品爸媽睡床上，小品姊姊窩在梳妝台下，小品則是打地鋪，這次將空間隔出一個房間，希望讓進入青春期的小品姊妹有獨立房間休息。小品家人對港區扶輪社的善舉道出滿滿感謝，看見社友們除了撥空參與施作，更時時關心施工情況，讓小品家能在年前有個遮風避雨、安全無虞的家。



港區扶輪社社長汪譽正分享：「這次參與居家修繕方案，讓我們有機會協助改善弱勢家庭的需要，尤其這麼寒冷的天氣下，能盡快將屋況整理好，讓有困難的家庭不再受寒挨凍，謝謝港區扶輪社社友們的支持和參與，一起為社會做一點事，來改善小朋友居家環境條件。」

▲展望會東區辦事處李玉明處長（左）致贈感謝狀給花蓮港區扶輪社汪譽正社長（右）。

服務計畫主委吳國璽表示，每次看到這些孩子就想著能幫忙就盡量幫忙，感謝社友們撩落去一起出力，「我們也看見展望會在地方的服務，希望拋磚引玉，將港區扶輪社的愛心傳遞下去！」



台灣世界展望會東區辦事處李玉明處長表示：「這次非常感謝港區扶輪社大力幫忙，真的是情義相挺！因案家建物老舊，施工過程又時不時出現新的狀況，很感謝社友們二話不說，以要做就要做好的決心支持到底，甚至另外自掏腰包補貼材料和施工費用。我們看見因著港區扶輪社的幫忙，讓案家不用再擔心有寒流，家裡颳冷風；不用煩惱外面下大雨，屋內下起小雨。謝謝有港區扶輪社的在地好夥伴，一起來支持弱勢家庭的需要！」

