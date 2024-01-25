積欠酒駕及牌照稅...執行署罕見查封原鄉石板屋　一關鍵急喊卡

▲蕭姓男子茂林山區的石板屋差點遭查封。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名蕭姓男子因積欠酒駕及牌照稅金11萬餘元，遲遲未繳納，法務部執行署高雄分署查出蕭男在茂林區持有土地，準備前去查封時，發現蕭男疾病纏身、精神也不穩定，住在簡陋的石板屋內，生活相當困頓，經過與家屬協調後，執行署同意改讓他以分期方式繳納罰款，不查封土地和石板屋，讓他可以有棲身之所。

法務部行政執行署日前啟動第4波全國「強力執行滯欠酒毒駕罰鍰案件專案」，高雄分署處理的案件中，有位蕭姓義務人滯欠酒駕罰鍰及牌照稅等案件共計11萬6191元，因逾期未清繳遭移送高雄分署執行，執行人員於進行催繳及銀行存款扣押皆無所獲後，後來查出他在高雄市茂林山區有3筆持分土地，於是辦理查封登記，準備進行拍賣程序。

▲蕭姓男子茂林山區的石板屋差點遭查封。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

由於這些持分土地地處偏遠恐不易拍出，執行人員為更了解案件詳情，親自前往蕭姓義務人位於山區之戶籍地進行訪查，到達現場時，發現蕭姓義務人居住的是未辦理保存登記的石板屋，門、窗皆為粗糙木作，房子裏頭幾無任何佈置甚是簡陋，與義務人對談時更發現其神情恍惚、目光呆滯且不知所云，經他的舅舅代為接受提問，回答稱義務人因罹患風濕、痛風等病症，不知何故神智經常混亂，因此目前無工作無固定收入只能過著清苦拮据的生活。

執行人員現場了解後，體恤義務人處境，經當場與家人協商，同意讓義務人以分24期的方式處理案件，暫且不進行拍賣程序，每月於其能力得以負荷範圍內分繳5000元，迄今義務人也都配合按時繳納。高雄分署提醒民眾若有經濟困難無法一次清償所欠案款，可檢具相關證明文件申請分期繳納。

高雄分署表示，執行追繳時，雖然會以查封不動產或限制出境、聲請拘提等強制執行手段，堅定展現政府執法之決心，但在執行時仍會兼顧公義與關懷的價值，在清查過程若遇有特殊境況之弱勢義務人，仍會採取情理法兼顧的寬緩執行、協助義務人履行責任之餘，也同理其弱勢處境。