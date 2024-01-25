集集在地企業家連5年請弱勢吃尾牙　竹山鎮公所發放冬令救助物資

▲農曆新年將屆，竹山鎮公所為弱勢家庭發放善心物資。（圖／竹山鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

集集在地企業家陳克銘所創立的陳清一基金會連續5年與集集鎮公所合作，於24日邀請該鎮中低收入戶及智障者家長協會成員共享豐盛的團圓飯，以回饋集集鄉親，營造溫馨的歲末年終氛圍。

感恩餐會昨日在和風山寨庭園餐廳登場，包括中低收入戶共計110户及智障者家長協會，以及縣議員黃春麟議員、鎮代表會主席陳雅雯及代表、里長等，現場約310人參加，陳清一基金會另安排摸彩活動，提供1萬元及5000元的大紅包。

▲陳清一基金會宴請弱勢民眾吃尾牙團圓飯。（圖／集集鎮公所提供）

鎮長吳大村指出，陳克銘以父親之名創立陳清一基金會，致力於關懷清寒鄉親及智障者家長協會的朋友，感謝該會以像暖陽一樣的濃濃愛心，深入到每一戶受惠的弱勢家庭、溫暖著社會每一個角落和人心。

竹山鎮公所今天也針對需要關懷的弱勢家庭舉辦生活必需物資發放活動，包括白米、罐頭、醬油、食用油、八寶粥等，預計有170戶、約250人受益；鎮公所也攜手「南投縣春風送暖慈善會」，特別贊助每戶1200元便利超商禮券及暖暖包，另外透過里政系統，為行動不便及居住偏遠民眾送達物資至家門口，免於奔波勞累。