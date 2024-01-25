睽違3年！北市消防局辦「車禍救助競賽觀摩」　4大隊河濱公園較勁

▲北市消防員寒風中展現卓越車禍救助競賽技能。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

不斷精進！為提升車禍人命救助及救護技術，供消防人員互相觀摩切磋救援技術，北市消防局今（25）日在大佳河濱公園辦理「113年車禍救助技能競賽」，在寒風細雨中，由各外勤大隊組成優秀菁英隊伍，展現團隊精神和卓越技術，而這也是繼2020年疫情干擾，睽違3年再次舉辦，個個精神抖擻，卯足全力的為分組爭取佳績。

北市消防局表示，車禍救助技能競賽主要操作核心項目為觀察、安全、接近、開創空間及脫困等車禍救援5大步驟，著重指揮與團隊、安全、脫困技術、傷患到院前救護及器材運用5項指標。

▲消防局透過車禍救助競賽，讓救援人員發揮熱情互助合作。（圖／記者黃宥寧翻攝）

本次競賽由4個大隊組成隊伍參賽，比賽場地經過嚴謹的規劃，場景設計包含2部報廢車輛堆疊，傷患受困於變形的車體，每隊必須在國際車禍救援競賽標準時間20分鐘內，救出受困傷患為原則，面對如此嚴峻的場景，考驗參賽隊伍的臨場指揮、救援及救護技能。

消防局表示，從2020年以來因疫情干擾，車禍救助競賽睽違了3年再次舉辦，面對複雜的事故現場，救援人員發揮熱情互助合作，展現高度專業救援技術，競賽過程中由內政部消防署專業車禍救援教官團進行評核，各比賽場次都在嚴格的評分標準下進行，裁判團不僅關注參賽隊伍的操作技能，更著重於他們在現場指揮、資源分配和團隊協作方面的表現，全方位的評估有助於提升整個團隊救援效能。

本次車禍救助競賽集結不同單位的救援高手，透過相互觀摩學習，得以更精進救助技術，以利在面臨實際災害現場能以最高的救援效率搶救生命。