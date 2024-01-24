提升災害救援能量！愛爾麗國際醫療集團慨捐特搜裝備器材

▲愛爾麗國際醫療集團常如山董事長及劉貞華總經理，慷慨捐贈特搜裝備器材，盼提昇消防署特搜隊執行地震等重大災害人命搜救的應變效能。（圖／消防署特種搜救隊提供）

圖、文／愛爾麗提供

愛爾麗國際醫療集團常如山董事長及劉貞華總經理，對於消防署特種搜救隊執行112年2月6日執行土耳其國際人道救援並成功救出2人深受感動，並對於近期國際間發生強震相當關切，今天慷慨捐贈國際人道救援使用的裝備器材1批，將大大提昇消防署特搜隊執行地震等重大災害人命搜救的應變效能。

這次捐贈涵蓋了國際救援五大編組(管理、搜索、救援、醫療、後勤)的救援裝備，其中包括了生命探測器、無人機、充電式搬運車、堆高機、CPR訓練裝置、自動心肺復甦器、生理監視器等救援器材；除此之外，愛爾麗國際醫療集團更特別捐贈兩隻搜救幼犬並負擔其所有訓練費用，待犬隻通過IRO國際評量及消防署國家搜救犬認證後，就會正式成為消防署特種搜救隊執行人命搜救的一員。這些新式的救援利器將為我們直屬中央的搜救隊伍提供更有效的支援，確保他們在應對各種災害時能夠更有效率地執行任務。

消防署署長蕭煥章本次特別出席今日的捐贈儀式，表達感謝愛爾麗國際醫療集團力挺消防的義舉，讓消防署搜救隊配備更新式、更高效的裝備器材也讓我們更有自信的走入國際相互支援合作的領域，由衷感謝愛爾麗國際醫療集團的熱心公益、慷慨捐助，以及對臺灣所展現的關懷與愛心。

