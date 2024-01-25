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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜辦公室抽中「籤王」？　黃揚明曝：連續四屆立委連任失敗

▲國民黨不分區立委韓國瑜於「如何當個好立委」戰鬥營致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜抽中青島二館3506研究室。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

新一屆國會將迎來53位新面孔，今（25）日進行立法委員研究室抽籤，由於政治界篤信風水之說，部分立委對辦公室座落何處相當講究，而聲量極高的國民黨不分區立委當選人韓國瑜則抽中青島二館3506研究室。對此，媒體人黃揚明就在臉書直呼這間辦公室堪稱「籤王」，該辦公室第七、八、九、十屆立委全數連任失敗。

黃揚明列出青島二館3506研究室的歷屆立委，第七屆民進黨余天、第八屆台聯黨林世嘉／周倪安、第九屆國民黨柯志恩、第十屆民進黨高嘉瑜，全數無法連任成功。他也打趣稱，「韓國瑜抽到籤王，若沒當選院長，就真的溫馨了。」而民進黨新科立委黃捷與韓國瑜抽到同一棟，真的就是冤家路窄。

韓國瑜抽中的青島二館3506研究室，原屬於這次競選連任失利的民進黨立委高嘉瑜，而高嘉瑜剛就任時因有漏水問題，將辦公室重新裝潢，牆上滿是粉紅壁紙，是立法院相當有特色的辦公室；而而青島二館過去就讓許多較迷信的委員避之唯恐不及，因為有不少立委爭取連任失利、一直被認為風水不佳，抽到後也會選擇私下交換，整館只有七連霸原民立委高金素梅始終屹立不搖。

▲▼高嘉瑜的粉紅辦公室。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜的粉紅辦公室。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

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