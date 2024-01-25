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海基會去年服務案總計36萬件　較2022年成長5.5成

▲▼海基會發言人蔡孟君。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會發言人蔡孟君。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會發言人蔡孟君25日表示，海基會2023年為民服務案件總計365538件，較前一年的235364件增加55.3%，其中「諮詢服務」共181329件，較前一年增加59.2%；「人身財產安全糾紛協處」共6835件，較前一年增加80.9%；「兩岸文書查驗證」共149757件，較前一年增加60.1%。

蔡孟君提到，因疫情趨緩，2023年兩岸先後放寬入境管控措施後，各項交流逐漸恢復活絡，海基會去年辦理兩岸文書查驗證量與2022年相較，增60.1%，其中「受理新申請文書驗證案」之案件數量，更是創下近11年來新高。

蔡孟君說，去年「受理新申請文書驗證案」中，以「結婚用途」、「探親用途」成長比例最高，「結婚用途」增加175.1%，「探親用途」增加703.6%。

蔡孟君指出，緊急服務專線方面，2023年總計接聽10633通，較2022年4558通，增加233.3%。主要原因為2023年疫情趨緩，兩岸人民往來增加，發生人身安全情事如傷病、亡故或證件問題等情形相對增加，民眾致電海基會緊急服務專線尋求協助與諮詢之數量也隨之增加。

▼海基會。（圖／記者謝婷婷攝）

▲海峽交流基金會,財團法人海峽交流基金會,海基會,半官方機構,中國大陸和海基會的對口機構是海峽兩岸關係協會。（圖／記者謝婷婷攝）

蔡孟君提到，疫情趨緩後，滯陸國人衍生案件量逐年增加，協處複雜度同步提升，海基會2023年協處滯陸國人相關案件為102案，較2022年83案增加19案、增加22.9%，主因主要有兩個。

蔡孟君進一步指出，第一是大陸投資環境惡化，且競爭激烈，許多台商經商失利，考量生活習慣及較低的生活成本，仍選擇滯留大陸，但近年大陸採取嚴厲疫情管控措施，經濟狀況不佳，當事人無法找到工作，謀生困難，請海基會協助返台。

蔡孟君還說，第二是國人赴陸投資已逾30年，許多赴陸投資或工作者年事已長，因經濟困頓，生活窘迫致流落街頭，或罹患重病無力給付醫藥費，於是向海基會或台商協會求助。

另外，海基會2022年度協助1027人返鄉，2023年度大幅增加至2753人，增幅268.1%。主要原因為三年疫情期間，許多在台灣的大陸民眾返鄉不便，證件過期或遺失，疫情趨緩後，陳請本會協助返鄉的人數激增。

協助大陸民眾來台探病、奔喪方面，海基會2023年度計協處54案108人來台，人數較2022年的12案19人，增加568.4%。

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