　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

快訊／全家開出2張千萬發票！　中獎明細出爐

▲▼發票。（圖／記者蕭筠攝）

▲112年11、12月統一發票開獎了。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

財神爺來了！112年11、12月統一發票今（25）日正式開獎，本期千萬特別獎獎號為「63603594」、200萬元特獎號碼則是「73155944」。全家超商稍早公布這期最新中獎名單，一共開出2張千萬發票，200萬特獎部分也有1位幸運兒。

▲▼全家中獎發票名單。（圖／業者提供）

▲全家中獎發票名單。（圖／業者提供）

全家本期特別獎1000萬元共開出2組，1組落在彰化埔鹽店，消費者僅花125元就成為千萬得主，另1組則於國道新營服務區商場櫃商開出，消費者購買餐飲小吃共花265元就幸運中獎；特獎200萬元部分也開出1組，獎落平鎮新德店，幸運得主購買58元日用品就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有4位消費者幸運獲得，分別於和醫店、力晶店，及台中安和店、台中金礦店開出，最低只花費35元購買飲品就成為頭獎得主；雲端發票專屬百萬元獎共開出3組，分別位於新林森店、高雄富華店、路竹竹東店，其中，1位幸運得主花費79元購買飲品即獲得100萬大獎，相當幸運。

▲112年11-12月發票開獎 。（圖／社群中心）

▲112年11月、12月統一發票中獎號碼。（圖／社群中心

另，根據財政部統計，2023年9、10月期尚未兌領的千萬特別獎共有3張，且這3位幸運兒都是「花小錢中大獎」，最低只花22元支付foodpanda外送費就中獎，而200萬特獎則有5張尚未兌獎，提醒中獎者應於3月5日前領獎。

   【你可能也想看】

►快訊／4.2萬人敲碗成功！麥當勞滿福堡賣全天「澎湖1日限定開吃」
►第2彈「迪士尼手搖杯」來了！　3款聯名環保杯超Q、紅包袋只送不賣
►今天揪同事衝了！　速食店「免費送堡」限時3天搶吃

ET快訊
小籃球員爆衝突！　家長怒了「板凳清空」
快訊／大火母子雙亡！　留4歲幼女急救搶命
酒駕男欠國庫3萬...中風無工作能力　桃園分署致贈慰問金
口罩悶死嬰無法器捐！台大醫曝2原因　家長期盼落空
快訊／10縣市非常寒冷！　低溫跌破10度
快訊／國1北追撞事故！　嚴重紫爆…回堵7K
快訊／全聯開出千萬、2百萬發票！　幸運門市曝光
台海5年內有危機？　陸國防部說出「最後底線」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

快訊／全聯開出千萬、2百萬發票！55元買濕紙巾就中　幸運門市曝光

快訊／全家開出2張千萬發票！　中獎明細出爐

快訊／7-11開出2張千萬發票！中獎明細曝光

12塊炸雞桶下殺69折吃！　速食店最新「3大組合優惠」爽嗑11天

海尼根Silver星銀　買就送拼色萬用陶瓷盤、感溫變色杯

速食店「9大品項買1送1」快收！　加碼吃烤雞、炸雞第2件下殺半價

尾牙吃會發財！超商限量「叉燒刈包」咬下爆餡　肉超嫩＋滿滿酸菜

等到了！超商「美式28元、拿鐵33元」爽喝　限時快買

摩斯「航海王主題店」前進桃園！搭高鐵就能朝聖　還有限定拍貼機

超商獨家「限量媽祖周邊」開賣了！超狂9999錢母金幣　還有2款紀念酒

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

來賓嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」遭炎上　Albee道歉「當下沒聽懂」..薩泰爾發聲明

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

貓貓太想奴才狂敲監視器 整顆喵頭塞滿螢幕超萌❤

夜夜秀「訕笑身障者」被炎上 製作人道歉｜20240124 ET午間新聞

快訊／全聯開出千萬、2百萬發票！55元買濕紙巾就中　幸運門市曝光

快訊／全家開出2張千萬發票！　中獎明細出爐

快訊／7-11開出2張千萬發票！中獎明細曝光

12塊炸雞桶下殺69折吃！　速食店最新「3大組合優惠」爽嗑11天

海尼根Silver星銀　買就送拼色萬用陶瓷盤、感溫變色杯

速食店「9大品項買1送1」快收！　加碼吃烤雞、炸雞第2件下殺半價

尾牙吃會發財！超商限量「叉燒刈包」咬下爆餡　肉超嫩＋滿滿酸菜

等到了！超商「美式28元、拿鐵33元」爽喝　限時快買

摩斯「航海王主題店」前進桃園！搭高鐵就能朝聖　還有限定拍貼機

超商獨家「限量媽祖周邊」開賣了！超狂9999錢母金幣　還有2款紀念酒

張立東《營業中》動作慢遭罵！　浩子吐真實心聲：覺得自己好多了

台灣網壇天后奇蹟！　謝淑薇將力拚澳網「同屆」大滿貫雙冠

比賽最後8秒！小籃球員拉手倒地　家長衝進場「板凳清空」爆推擠

外資1小時內爆買A股30億人民幣　這支股票時隔8年半再度漲停

中租-KY自結去年全年獲利250億元　賺逾1.5個股本

Klook公布2024旅遊新趨勢！7成台灣人出國花更多錢在體驗　樂園最夯

台維斯盃資格賽中華主場大戰法國　精銳進出力拚進軍小組賽

快訊／台南民宅惡火奪命！母子雙亡　留4歲幼女急救搶命

SOGO年賺528億元創新高　大巨蛋5月陸續開幕明年底全到位

女星剝爛指甲被質疑虐孩反怒：我沒有生病！入戲網友大喊「好噁快送醫」

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

消費熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！

快訊／全家開出2張千萬發票！

全聯開出千萬、2百萬發票　幸運門市曝光

限時快買！超商大杯美式「只要28元」

只有5天！超商現烤雞腿「買1送1」

敲碗成功！麥當勞滿福堡全天都買得到

速食店「免費送堡」限時3天搶！

速食店「9大品項買1送1」快收！

今天就吃！超商現烤雞腿「買1送1」

好市多1 暢銷飲品！網推超方便榛果拿鐵、比星巴克好喝

速食店最新3大組合優惠爽嗑11天

麗仕黑亮洗髮乳家樂福爆賣！

「平替版茅乃舍」全聯買得到！銅板價康寶日式美味高湯CP值超高

年貨、大掃除必備一次買齊！網推家樂福超好用「洗衣神器」促銷必買

更多熱門

相關新聞

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐

快把發票拿出來，說不定千萬獎幸運兒就是你！今（25）日開獎的發票是112年11月、12月期發票，千萬特別獎號碼是「63603594」，對中年終獎金再加1千萬！此外，財政部提醒，9月、10月統一發票千萬特別獎還有3人未領，200萬特獎還有4位幸運兒還沒領獎，提醒領獎期限至3月5日，提醒大家把握時間，不要錯過財神爺了。

大哥韓式辣豆腐鍋超商限定吃！

大哥韓式辣豆腐鍋超商限定吃！

超Q「黃色小鴨杯塞」超商限定搶

超Q「黃色小鴨杯塞」超商限定搶

超商開賣新春開運卡、好運刮刮樂

超商開賣新春開運卡、好運刮刮樂

超商最新3款咖哩飯來了！

超商最新3款咖哩飯來了！

關鍵字：

全家發票統一發票名單

讀者迴響

熱門新聞

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

馬紹爾群島突引發海嘯　巨浪灌入美軍基地

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

快訊／7-11開出2張千萬發票！

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐

正妹業務露臉回應陪睡傳言！一年賣170輛保時捷

快訊／全家開出2張千萬發票！

賀瓏前女友發聲：魯蛇會靠貶低別人讓自己好過

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

台灣OL遭Discord裁員　她全程直播超錯愕

更多

最夯影音

更多
女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！
11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面