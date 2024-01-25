快訊／全家開出2張千萬發票！　中獎明細出爐

▲112年11、12月統一發票開獎了。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

財神爺來了！112年11、12月統一發票今（25）日正式開獎，本期千萬特別獎獎號為「63603594」、200萬元特獎號碼則是「73155944」。全家超商稍早公布這期最新中獎名單，一共開出2張千萬發票，200萬特獎部分也有1位幸運兒。

▲全家中獎發票名單。（圖／業者提供）

全家本期特別獎1000萬元共開出2組，1組落在彰化埔鹽店，消費者僅花125元就成為千萬得主，另1組則於國道新營服務區商場櫃商開出，消費者購買餐飲小吃共花265元就幸運中獎；特獎200萬元部分也開出1組，獎落平鎮新德店，幸運得主購買58元日用品就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有4位消費者幸運獲得，分別於和醫店、力晶店，及台中安和店、台中金礦店開出，最低只花費35元購買飲品就成為頭獎得主；雲端發票專屬百萬元獎共開出3組，分別位於新林森店、高雄富華店、路竹竹東店，其中，1位幸運得主花費79元購買飲品即獲得100萬大獎，相當幸運。

▲112年11月、12月統一發票中獎號碼。（圖／社群中心

另，根據財政部統計，2023年9、10月期尚未兌領的千萬特別獎共有3張，且這3位幸運兒都是「花小錢中大獎」，最低只花22元支付foodpanda外送費就中獎，而200萬特獎則有5張尚未兌獎，提醒中獎者應於3月5日前領獎。