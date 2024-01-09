國家級邊緣人QQ！他「一等15分鐘」超哀怨：警報簡訊在哪？

▲有人等了15分鐘還是沒收到警報。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

國防部9日下午突然連續發送「國家級警報」，指出「中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空」，PTT八卦版瞬間飆到6萬多人，版面被相關話題佔滿。其中，就有一票「國家級邊緣人」現身，「我已經等了15分鐘了警報簡訊在哪？」「剛剛大家的手機都在響，就我的沒響」，語氣超哀怨。

在一片討論訊息內容的版面中，有網友幽幽發文「又只有我沒收到警報嗎？」說大家的手機都在響，就他的沒響，「之前地震也是捏！是我的手機壞掉了嗎？但我電池健康度還有83趴捏！應該還不用換手機吧？」強顏歡笑道，「我應該要注意什麼嗎？」

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另一人也發文「只有我沒收到警報嗎」，「剛剛大家手機都在震，難道只有我沒收到警報嗎？」甚至他還認真等待，「我已經等了15分鐘了警報簡訊在哪？難道我被丟下了嗎QQ？」貼文一出，就有網友留言，「國家級邊緣人」、「國家都認證的…」、「邊緣人認證QQ」、「國家認證的邊緣人QQ」。

先前，國家通訊傳播委員會（NCC）曾發文解惑收不到災防告警訊息的6個可能原因：

狀況一：語音通話中

狀況二：開啟飛航模式或未插入SIM卡

狀況三：手機設定拒收「警訊通知」、「緊急警報」或「測試用訊息」

狀況四：未更新韌體，不具接收全部災防告警訊息功能

狀況五：所在位置無基地臺訊號

狀況六：所在位置不在災防機關指定的區域

NCC說明，災防告警聲具有特殊音頻和間隔。由853赫茲、960赫茲合起來的正弦波聲音，會讓聽到的人很不舒服，因此應用在災害告警使用。告警訊息的特殊間隔為兩段聲響，每段間隔0.5秒。每段聲響為一次2秒聲響加兩次1秒聲響，每次間隔0.5秒。

針對收到「災防告警細胞廣播訊息系統」的民眾，業者提醒，「測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，不必恐慌。