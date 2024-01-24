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社會 社會焦點 保障人權

酒駕拒測挨罰拖10年　彰化分署查封土地！1通簡訊讓他繳清14萬

▲男子無照又拒酒測移送執行，彰化分署查封土地繳清14萬元。（圖／彰化分署提供，以下同）

▲男子無照又拒酒測移送執行，彰化分署查封土地繳清14萬元。（圖／彰化分署提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣1名年約50多歲靠打零工維生林姓男子，10年前因無照駕駛又拒酒測，遭警方舉發並依道交條例裁罰移送執行，累計罰鍰超過14萬元，彰化分署得知他因遺產分割取得2筆土地，使出殺手鐧，利用「政府專屬短碼簡訊平台」傳送簡訊要他儘快處理，要不然就要查封土地，林只好向家人借錢繳清，解除祖產恐遭變賣的危機。

彰化分署表示，為深化小額案件執行，提高義務人自繳率，降低執行成本，自去年底加入數位發展部「政府專屬短碼簡訊」試辦計畫，由執行同仁向移送機關申請查調義務人留存手機號碼，透過平台發送繳款通知簡訊，已有不少民眾獲悉自己有欠稅費情事後主動來電詢問並辦理分期繳納或繳清。

▲男子無照又拒酒測移送執行，彰化分署查封土地繳清14萬元。（圖／彰化分署提供，以下同）

▲彰化分署用簡訊通知。

彰化分署指出，縣內有一名年約50餘歲林姓男子於2014年間因無照駕駛，加上又１拒絕酒測遭臺中市警察局舉發，台中市交通裁決處依道路交通管理處罰條例裁罰後，移送法務部行政執行署彰化分署執行。

因林男名下查無財產可供執行，戶籍又被強制遷入戶政事務所，多年來累欠違規罰鍰已高達14萬餘元，近日分署結合數位發展部推行的「政府專屬短碼簡訊平台」，首次嘗試以傳送簡訊方式通知義務人繳納。

▲男子無照又拒酒測移送執行，彰化分署查封土地繳清14萬元。（圖／彰化分署提供，以下同）

林男收到簡訊後，打電話到分署執行科表示願意繳清罰款，他說父母日前過世後兄弟姊妹共同繼承位於溪湖的土地，最近才完成共有物分割，因此向家人借錢一口氣繳清所欠14萬餘元。

彰化分署呼籲，民眾參加聚會飲宴，切勿酒後駕車，以留給自己及他人一條安心回家的路。滯欠酒駕罰鍰的民眾請儘速出面處理，否則，執行機關將採取強力執行作為，實施扣押存款、動產或不動產，以遏止僥倖又不負責任的酒駕陋習。

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關鍵字：

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