　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰23歲網美「手握手槍」詭死！　警1關鍵識破老男友偽裝自殺

▲▼偽裝自殺！泰23歲網美「自戕爆頭」詭死　警靠1關鍵識破老男友。（圖／翻攝自IG）

▲兇手與網美平時半同居於案發公寓。（圖／翻攝自IG）

記者王佩翊／編譯

泰國23歲知名網美、電音DJ「Nong Wan Jeab」22日被發現離奇陳屍於高級公寓中，全身赤裸且左耳上方頭部中彈，她的左手則是握著一把槍。然而警方到場後卻發現案情不單純，懷疑是被偽裝成自殺的他殺現場，因此展開調查，並鎖定死者的40歲男友Tin。不過當警方找上門時，卻發現他疑似畏罪自殺，在家中開槍自戕，送院搶救後死亡。

根據《民意報》報導， 23歲死者「Nong Wan Jeab」本名為Thamonwan，然而她的朋友22日發現平常經常上網直播的Thamonwan已經超過24小時未上線，於是拿起房卡到屋內查看，怎知便看到屋內物品散落一地，而Thamonwan則是躺在床上死亡。

她的朋友隨即報警，警方趕往現場後，發現死者全身赤裸，死狀詭異，她的左手拿著一把槍，左耳上方的頭部位置則有明顯槍傷。然而警方卻懷疑案件並不單純，因為死者是右撇子，持槍的手卻是左手，加上現場證據，懷疑是遭偽裝成自殺現場的他殺案件。

▲▼偽裝自殺！泰23歲網美「自戕爆頭」詭死　警靠1關鍵識破老男友。（圖／翻攝自IG）

▲死者超過24小時沒有上線，因此引起朋友擔憂。（圖／翻攝自IG）

警方隨後也根據Thamonwan朋友言論，鎖定了Thamonwan的40歲男友Tin，並發現Tin在1月20日上午6時37分才離開案發公寓，之後便直接前往他位於暖武里府的另一間公寓。

Wan Jeab與Tin交往2年，然而男方其實早就已婚，還與妻子育有一名2歲兒子。Tin的妻子指出，自己懷孕期間就知道丈夫出軌，兩人因此發生衝突，她也要求丈夫與小三分手，怎知男方卻背地裡繼續與小三保持不正當關係，甚至半同居。

調查人員22日帶著傳票前往Tin位於暖武里的公寓，並要求他開門，但是對方卻沒有回應，隨後聽到槍聲，因此調查人員緊急請求警察出動，並破門而入，隨後看到Tin倒在地上，呼吸困難，而他的太陽穴中彈，送院搶救仍不治身亡。

Tin的妻子事後表示，21日晚間Tin曾經要求她到暖武里府的公寓，儘管對方神情有點奇怪，但是交給她10萬泰銖（約新台幣8.7萬元）後，便讓她離開，並未說其他的話。直到22日凌晨5時，丈夫先後向她轉帳2次，並在備註寫道，「再見。」Tin的妻子坦言，Tin生前從事不法業務，包含開設線上賭博網站。

儘管各項證據都指出，Thamonwan是遭到Tin殺害，但是因為犯罪人已經死亡，因此最終也只能以不起訴結案。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 
ET快訊
「ACE王牌交易所」虛擬幣吸金近10億！　王牌大律師慘了
獨／夫妻遭夾扁雙亡！　駕駛賠1640萬和解
女主播宮鬥「瘋傳她下咒」！　古彩彥揭符咒真相
15歲少年追雪被同學放鳥…走8hrs下山　全身淋溼警局求助
他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」
超哥打完人比中指「李易發聲力挺Respect」！　網傻眼
LIVE／夜夜秀「訕笑身障者」賀瓏被炎上　被指T台宮鬥元凶！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

跨性別男變性手術發現「已經懷孕5個月」　成義大利首例海馬爸爸

5台男被捕！柬埔寨破獲特大跨國走私案　查扣逾1噸毒品

擔心女友考不上！26歲男剃鬍「假扮女友考試」　被抓包畫面瘋傳

泰23歲網美「手握手槍」詭死！　警1關鍵識破老男友偽裝自殺

川普贏得新罕布夏州初選！選後攻擊對手海利　拜登意外被寫上選票

美軍再轟葉門反抗軍！空襲摧毀2反艦飛彈　瞄準紅海已準備發射

葉門反抗軍下通牒！　限聯合國「美英人員」1個月內離境

男找紙箱被扔進垃圾車　「身體像麵團輾壓」腿部臀部骨折奇蹟逃死

裁員潮蔓延！eBay宣布「砍9%正職員工」　上千人丟飯碗

瞞病住院後首露面！美防長居家開線上會議　避談健康情況

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

第2波嚴寒低溫將臨！　全台冷凍庫恐跌破5℃

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

焦凡凡幫傳話婁峻碩「想看你沒穿」　憶當年「湊錢看電影」：現在躺在皇家廳XD

陽明山下雪！　高三生脫了：肌肉大嗎？

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

跨性別男變性手術發現「已經懷孕5個月」　成義大利首例海馬爸爸

5台男被捕！柬埔寨破獲特大跨國走私案　查扣逾1噸毒品

擔心女友考不上！26歲男剃鬍「假扮女友考試」　被抓包畫面瘋傳

泰23歲網美「手握手槍」詭死！　警1關鍵識破老男友偽裝自殺

川普贏得新罕布夏州初選！選後攻擊對手海利　拜登意外被寫上選票

美軍再轟葉門反抗軍！空襲摧毀2反艦飛彈　瞄準紅海已準備發射

葉門反抗軍下通牒！　限聯合國「美英人員」1個月內離境

男找紙箱被扔進垃圾車　「身體像麵團輾壓」腿部臀部骨折奇蹟逃死

裁員潮蔓延！eBay宣布「砍9%正職員工」　上千人丟飯碗

瞞病住院後首露面！美防長居家開線上會議　避談健康情況

中諾復交儀式在北京舉行　兩國外長簽署文件後「握手合影」

網易遊戲發布寒假限玩令！　未成年春節期間「只能玩9小時」

一家三口擠「6坪套房無對外窗」　北漂妹見一幕嘆：小孩好衰

不信Albee沒聽到！　郭昱晴見她「拍手大笑一幕」氣炸：人性醜惡一面

打卡新景點！花蓮曼波園區吹起粉紅泡泡　2.4米高浪漫馬車登場

西螺福興宮「八仙綵」免費送　太平媽祖廟為喜事添福氣

「ACE交易所」虛擬幣吸金案！王牌大律師撒黑錢變老闆　慘遭聲押

2寶媽抓老公「怪怪舉動」心碎了　網一面倒給建議：先不要離婚

跨性別男變性手術發現「已經懷孕5個月」　成義大利首例海馬爸爸

超罕見！1.5cm「隱形殺手」黑色素瘤長在眼睛　醫花4hrs成功切割

台中知名商圈藏40間淫窟　10嫩妹遭狠抽皮肉錢

國際熱門新聞

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

數學「5+0=5」被打叉　真相揭曉

黃仁勳為員工抽獎　中獎人竟叫「華為」

Netflix宣布取消「最便宜」無廣告方案！

後院驚見3屍　朋友來看球賽遭凍死

紅海告危！英美率24國狂轟葉門反抗軍

即／韓軍：北韓朝黃海發射多枚巡弋飛彈

「鈔狂網紅」宣布抽10人送78萬！參加規則曝光

Shein商品照「驚見裸體」！　官網急下架

中遊客鬧場逼英鋼琴家刪直播片　害艾爾頓強捐的鋼琴被封了

路透：4理由讓川普有機會重返白宮

英鋼琴家街頭演奏　遭陸客要求「刪影片」

小馬可仕：不支持台獨

美股道瓊下滑近百點　標普續寫新高

更多熱門

相關新聞

數學「5+0=5」被打叉　真相揭曉

數學「5+0=5」被打叉　真相揭曉

四則運算是基礎入門，學會簡單的之後，難度也會提升。越南一名媽媽發文分享自己的無奈，因為學校發回數學考卷，其中5+0=5以及6+0=6，孩子明明寫對，卻都被老師打叉，她覺得不合理，於是發文詢問，隨後也找到原因了。

小馬可仕：不支持台獨

小馬可仕：不支持台獨

學者：台海突發事件將衝擊東南亞經濟安全

學者：台海突發事件將衝擊東南亞經濟安全

網紅遊曼谷吃「1袋炸蠶寶寶」　當晚瘋狂腹瀉送醫

網紅遊曼谷吃「1袋炸蠶寶寶」　當晚瘋狂腹瀉送醫

小馬可仕搭直升機看唱演唱會　菲網友怒了

小馬可仕搭直升機看唱演唱會　菲網友怒了

關鍵字：

東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

胡瓜年下戀熊霓「抓包她另交正牌男友」！

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

Albee道歉了！揭《夜夜秀》脫稿內幕

國小宿舍大火13人罹難！17坪住32人震撼陸網

數學「5+0=5」被打叉　真相揭曉

瑟七宣布離開台灣　獲得老闆支持

為「50顆溏心蛋」怒吼！　女子深夜道歉

更多

最夯影音

更多
丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了
男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面