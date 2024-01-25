港交所CEO：要推動投資者參與　否則上市公司太多、投資者太少

▲港交所行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）。（圖／翻攝港交所）



記者蔡紹堅／綜合報導

港交所行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）25日出席亞洲金融論壇時表示，交易所要推動投資者參與，否則上市公司太多，投資者太少，新股上市定價將會受壓。

歐冠昇指出，香港在過去6至7個星期，有約20隻新股上市，交易所重點要確保推動投資者參與，否則上市公司太多而投資者太少，會導致新股定價受壓，為此港交所已在倫敦開設辦公室，並在疫後多次出訪中東及東南亞，向投資者介紹香港機遇。

▼香港近年經濟低迷，復甦速度緩慢。（圖／CFP）



對於香港與中國大陸的「新股通」倡議，歐冠昇認為，大陸市場以零售投資者為主，因此政府希望確保企業在香港上市一段時間後，才被納入股票互聯互通。

不過，歐冠昇也提到，去年大陸宣布計劃容許在港上市的外國公司納入互聯互通，相信可成為制度上的重大發展。

對於印尼證券交易所去年新股集資額超越香港，歐冠昇表示，印尼正受惠目前的環球地緣政局變化，特別是各國推動供應鏈多元化，有更多投資者正研究投資東南亞國家，因此交易所之間的合作日趨重要，「港交所已經將印尼及沙特證券交易所納入認可交易所名單，容許當地上市企業來港作第二上市。」

歐冠昇還說，歡迎大陸推出與香港合作的多項金融舉措，以及下調存款準備金率等穩定市場措施，他對大陸市場長期前景樂觀。

歐冠昇指出，大陸經濟由過往超過10%的增長，放緩至去年的5.2%，但對全球經濟貢獻仍大，「以中國的經濟體量而言，外資在中國的投資仍不成比例，相信今年會見到更多資金從多個區域，包括由中東流入。」

歐冠昇認為，今年左右資本市場的關注點，在於美國總統大選、經濟會否出現衰退以及通膨是否受控等。但他也強調，地緣政治問題，以及資金由股市轉向貨幣市場的趨勢始終會逆轉，認為市場正越來越接近周期的底部。