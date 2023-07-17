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大陸 大陸焦點 特派現場

颱風「泰利」侵襲　香港交易所全日休市

▲▼香港,港交所。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港交易所全日休市。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸中央氣象台預測，颱風「泰利」今天夜間會在廣東台山到海南文昌一帶沿海登陸。據香港天文台最新消息，受颱風「泰利」影響，八號烈風或暴風信號至少維持至16時。根據港交所在惡劣天氣下的相關安排，港交所今（17）日全日將停止交易，包括滬深港通北向交易及衍生品市場。

據微信公眾號「海南發布」今天通報，今天海口市防汛防風防旱指揮部在全市啟動「停課、停工、停運、停航、停園、停業」等「六停」措施，包括高鐵、市郊列車、公共汽車、客運車、出租車等停運，各商場、娛樂場所、餐飲店等停止營業等。

通報表示，海口市將出現暴雨、大暴雨，局地特大暴雨，疊加風暴潮和海水水位上升，城市內澇風險較大，並將伴隨12級及以上大風，提醒民眾非必要不外出，應急避難場所將開放供民眾避風避險。

據《證券日報》報導，除了這次的颱風「泰利」之外，歷史上，港股多次因惡劣天氣而休市。比如2020年的颱風「海高斯」、2019年的颱風「韋帕」、2017年的颱風「苗柏」等登陸香港時，港交所均做休市一天或者半天的處理。

不少人疑問，為何一遇到颱風天，港股就要延遲開市甚至休市？香港多名券商人士透露，香港很多老一輩投資人要靠打電話下單，一旦停電或通信信號出了問題，就會給投資者造成損失，有違市場公平。

另外，惡劣天氣下，證券從業人員和投資者往來交易所的途中安全也難有保障，索性休市防範風險。

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