雷軍突「賣3億股小米」變現270億？股民炸鍋…陸媒曝光真相





▲小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

港交所披露，8月31日，小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍個人對小米的持股比例從10.63%降至9.12%，持股數量減少3.08億股，換算約變現75億港元（約新台幣271億），引起股民炸鍋。對此，小米集團公關部總經理王化在微博回應稱，雷軍不再控制雷軍基金會導致可統計份額降低，並非減持。

據《21世紀經濟報道》報道，查詢港交所的信息發現，過去雷軍售出小米股票，港交所也會披露相關交易的價格，但此次持股數減少，並沒有披露。

而在補充資料中，港交所對雷軍持股減少的原因進行了解釋。2021年8月31日，雷軍不再控制雷軍基金會有限公司，而該基金會持有小米公司3.08億股B類股份。

資料顯示，雷軍基金會有限公司於2020年9月24日在香港成立，是在香港注冊的一家以慈善為主的機構。

今年7月16日，小米曾發布公告稱，雷軍近期已向兩家慈善機構捐贈約6.16億股小米B類股份。其中，有3.08億股捐給了小米基金會有限公司，3.08億股捐給了雷軍基金會有限公司。

小米公司當時稱，上述兩家機構均將所得款項作公益用途。

數據顯示，8月31日，小米集團最高價為25港元/股，最低價為24港元/股，按當日成交均價24.623港元/股計算，雷軍上述3.08億股價值約75.84億港元。