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大陸 大陸焦點 特派現場

賣奶茶賣到「身價640億」！大學靠轉賣就狂賺百萬…超狂背景曝

▲古茗創辦人王雲安。（圖／翻攝自貝殼財經）

▲古茗遞表港交所。（圖／翻攝自貝殼財經）

記者鄭思楠／綜合報導

2024年一開年，大陸手搖飲料品牌賽道就熱鬧非常。1月2日，古茗和蜜雪冰城選擇同一天遞表港交所，向上市發起了衝刺。加上去年8月向港交所遞交招股書的茶百道，目前3家都在搶跑上市。古茗創辦人王雲安的身家據招股書顯示，持股比例為43%，以2021年最後一次融資的400億估值計算，個人財富已超過150億元人民幣（約新台幣640億元）。

據《金融界》報導，根據招股書，第一家「古茗」 門市於2010年由創辦人王雲安在其家鄉大溪開辦，該鎮位於浙江省內，是典型的下沉市場。不過剛開始的時候，奶茶店的生意並不如意，最差的時候一天營業額只有98元（人民幣，下同），靠另一個創始人阮修迪自掏腰包買了一杯奶茶，營業額才上了三位數。

截至2023年底，古茗在大陸的門市數量達到9,001家，已在大陸八個省份建立超過關鍵規模的門市網路，其中，古茗在浙江省門市數超過2,000家。

招股書顯示，古茗2021-2023年前三季度，古茗的營收分別為43.84億元、55.59億元、55.71億元，年增幅分別為26.8%、33.9%；淨利分別為9.81億元、 7.88億元、10.45億元。

▲古茗創辦人王雲安。（圖／翻攝自貝殼財經）

▲古茗創辦人王雲安。（圖／翻攝自貝殼財經）

王雲安1986年出生於雲南省安寧市，他曾倒賣過收音機、賣過棉被，還幫同學辦信用卡，在大學的時候就賺到了幾十萬元（約新台幣百萬）。如今，古茗上市在即，招股書顯示，王雲安的持股比例為43%，若以2021年古茗最後一次融資的400億估值計算，他的身家已超150億元。

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