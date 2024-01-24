快訊／參選山地原住民立委落選！　張子孝涉現金買票...遭法院收押禁見

▲山地原住民立委候選人張子孝遭聲押禁見。（資料照／南投縣政府提供）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

新北地檢署於2024年立委選舉投票日前，查獲山地原住民立委候選人張子孝的黃姓幹部，在新北市樹林區涉以每票2、3千元代價賄選，訊後聲押禁見黃男獲准，檢方持續查出張男也涉嫌重大，昨（23日）搜索南投、新竹等6處地點，約談張男等6人到案，訊後以張男涉犯投票行賄罪嫌且有勾串滅證之虞，向新北地院聲請羈押禁見，法院裁准羈押禁見。

新北檢接獲檢舉，擔任張子孝競選團隊幹部的黃姓男子，去年（2023年）11月間，在樹林區涉以每票2千元到3千元價格，向4名選民買票賄選，新北地檢署主任檢察官劉文瀚指揮調查局台北市調處，本月（1月）10日到桃園市桃園區等處搜索，約談黃男訊後聲押禁見獲准。

由於當時已進入1月13日投票日前的倒數時刻，檢調沒傳訊張子孝，僅另以證人身分約談4名選民到案，訊後均請回。檢調持續蒐證，查出張男涉嫌重大，昨兵分6路南下搜索南投縣仁愛鄉、新竹縣竹東鎮等處，以被告身分約談張男到案，另以證人身分傳訊張男5位競選團隊成員協助調查。

檢方指出，張子孝透過黃姓幹部安排，去年11月間在樹林區某餐廳以舉辦說明會為名，邀請多位具有山地原住民立委選舉投票權的選民出席，張男到場拜票尋求支持，黃男則在說明會結束後，涉發給在場10名選民各2千元或3千元現金，要求投票支持張男。

檢方訊後以張子孝涉犯《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪嫌、犯罪嫌疑重大，且有勾串滅證之虞，向法院聲押禁見，法院裁准羈押禁見。