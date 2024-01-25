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大陸 大陸焦點 特派現場

龍年為「寡婦年」不宜結婚？陸民政部關注　專家駁說法迷信

▲結婚,新人。（圖／CFP）

▲大陸結婚率連跌9年，引發官方關注。（資料圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸結婚率連跌9年，而2024龍年沒有「立春」，按民間流傳說法為「寡婦年」，不宜結婚，引發不少人擔憂。對此，大陸民政部回應稱，將予以關注。有專家則指出，此說法嚴重背離了生活常識和科學常識，龍年結婚對個人生活和婚姻幸福不會造成影響。

綜合陸媒報導，民間傳言龍年為「寡婦年」，即整個農歷年都沒有「立春」的年份。古人將「立春」與生育聯繫起來，「無春」等於「無子」、「無後」，所以在「無春年」結婚就會被視為不吉利。

有大陸網友近日在民政部官網上留言，建議民政部或其他部委聯合發文，引導居民不受迷信影響，龍年正常結婚。對此，大陸民政部社會事務司回應稱，將予以關注。

針對此事大陸網友議論紛紛，一部分人擔心，「民間幾千年的總結自然有他的道理」；但也有人認為，「都2024年了，太空都種蔬菜了，還搞這些封建迷信」、「這說法不靠譜，就和告訴你哪一年特別適合結婚一樣」。

大陸專家表示，「寡婦年」不宜結婚的說法是荒唐的，是一種迷信的說法，沒有科學依據；「無春年」只是農歷與陽曆的巧合，有無立春只是由不同曆法的時間差造成的，對個人生活和婚姻幸福不會造成影響。

值得關注的是，大陸結婚率不斷下跌。據去年10月發布的《2022年民政事業發展統計公報》，2022全年依法辦理結婚登記683.5萬對，比上年下降10.6％，結婚率為4.8‰，比上年下降0.6 個千分點。

實際上，大陸結婚人數自2013年達到1346.9萬對峰值後，連續下跌9年，其中，2019年跌破1000萬對、2020年跌破900萬對，2021年跌破800萬對，到2022年則跌破了700萬對大關。

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