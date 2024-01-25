　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「超派雞排」成路霸...人行道剩一半　網友不敢檢舉：怕吃超派鐵拳

記者林東良／台南報導

台南市東區出現誇張路霸！網友瘋傳一段位於林森路人行道上的影片，畫面上出現1家炸雞店的招牌建物竟佔據半個人行道以上的寬度，再扣除機車停車位，行人可走的路面寬度窄得可憐，網友並點名，違規的就是超哥的「超派雞排」。對此，台南市警一分局表示，已通報市府工務局查處，工務局強調，預計25日行文業者限文到10日內拆除改善，逾期依法開罰3萬元並強制拆除。

▲台南市東區出現「超級路霸」，網友瘋傳位於林森路長榮中學附近的人行道上的影片，畫面上出現1家炸雞店的招牌建物竟佔據半個人行道以上的寬度。（圖／翻攝自臉書台南府城大小事，下同）

▲台南市東區出現「超級路霸」，網友瘋傳位於林森路長榮中學附近的人行道上的影片，畫面上出現1家炸雞店的招牌建物竟佔據半個人行道以上的寬度。（圖／翻攝自臉書台南府城大小事，下同）

針對違建爭議，《ETtoday新聞雲》尚未取得「超哥」的回應。

▲台南市東區出現「超級路霸」，網友瘋傳位於林森路長榮中學附近的人行道上的影片，畫面上出現1家炸雞店的招牌建物竟佔據半個人行道以上的寬度。（圖／翻攝自臉書台南府城大小事，下同）

網友在網路社群PO文並附一段影片，還點名違規的就是超派雞排，網友還反串虧說：「日前來到長榮中學的周圍，看到人行道有一半的空間被店家占用，原本想找店家反映這件事能不能改善，但看到是超派炸雞還是直接放棄比較快，長榮中學的各位經過這邊覺得狗都鑽不進去的話，你們還是低調經過就好，不然被超派鐵拳教訓只能說你們活該，超哥只是佔用了一點位子而已，他的店怎麼可能霸佔公共空間？不要打著給學生更好的步行環境的名號，抨擊台灣的餐飲業，大家都是華人，人行道被占用的話，你們就摸摸鼻子走掉就好，旁邊還有一個『右道封閉』的告示牌，算是滿貼心的告訴我們面對超哥，做人剛好就好」。

▲台南市東區出現「超級路霸」，網友瘋傳位於林森路長榮中學附近的人行道上的影片，畫面上出現1家炸雞店的招牌建物竟佔據半個人行道以上的寬度。（圖／翻攝自臉書台南府城大小事，下同）▲台南市東區出現「超級路霸」，網友瘋傳位於林森路長榮中學附近的人行道上的影片，畫面上出現1家炸雞店的招牌建物竟佔據半個人行道以上的寬度。（圖／翻攝自臉書台南府城大小事，下同）▲台南市東區出現「超級路霸」，網友瘋傳位於林森路長榮中學附近的人行道上的影片，畫面上出現1家炸雞店的招牌建物竟佔據半個人行道以上的寬度。（圖／翻攝自臉書台南府城大小事，下同）

台南市警一分局指出，經查該設施為固定物，該案一分局交通組已於1月3日以1999系統函轉工務局辦理。

台南市工務局指出，工務局日前透過1999系統接獲警方通報，馬上進行簽辦，預計25日正式函文給業者，要求10天內自行拆除改善，2月5日工務局會派員前往現勘，如業者仍未拆除，將立即依法開單告發開罰3萬元，並得以連續開罰，業者如未自拆，工務局將進行強制拆除。

▲台南市東區出現「超級路霸」，網友瘋傳位於林森路長榮中學附近的人行道上的影片，畫面上出現1家炸雞店的招牌建物竟佔據半個人行道以上的寬度。（圖／翻攝自臉書台南府城大小事，下同）

▲台南市東區出現「超級路霸」，網友瘋傳位於林森路長榮中學附近的人行道上的影片，畫面上出現1家炸雞店的招牌建物竟佔據半個人行道以上的寬度。（圖／翻攝自臉書台南府城大小事，下同）

ET快訊
快訊／白沙屯媽祖進香時程出爐
快訊／千萬發票號碼出爐！
茶壺風暴？鄭運鵬登夜夜秀　王義川質問：你態度呢？
女生第一眼最在乎男生「這點」！一半↑投了：連基本分都沒
國三生遭割頸亡　爸悲喊「別掛心姊姊」：來世再續父子情
豪奢生活曝！25歲正妹名牌包塞滿櫃...化妝品炸桌
突宣布停飛台北-新千歲班機！　估千名旅客受害
快訊／國三生今告別式　家屬心痛：殺人償命、速審重判
快訊／新北消防局第二大隊遭搜索　7人被帶走
快訊／京阿尼縱火奪36命　青葉真司被判死刑
快訊／稅收超徵3671億！發現金？　行政院回應了
「超派雞排」擋人行道剩一半！　網不敢檢舉：怕吃超派鐵拳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

越南新住民騙同鄉！誆合法引進移工收高額仲介費　百人受騙來台

新北國三生告別式　侯友宜到場致意...贈弔唁花籃「同悲不捨」

追思文曝！國三生遭割頸亡　爸悲喊「別掛心姊姊」：來世再續父子情

高雄資深三寶開車闖紅燈！騎士慘被撞飛頭受傷送醫　握拳畫面曝

快訊／國三生告別式發聲明！父：別讓「年齡」成為司法失衡的天秤

侮辱連千毅在獄中用嘴巴幫「排毒」！「勾惡」遭判刑定讞

快訊／新北消防局第二大隊遭搜索！疑洩消息給殯葬業者　7人被帶回

約陽明山看夜景　短褲女摩鐵醒來險遭扒光...怒斥「你們2個野獸」

疑開啟自動輔助駕駛！休旅車國5追撞緩撞車　駕駛逃過死劫

苗栗測速桿王年拍7180張　「超速冠軍」是大型重機...時速195

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

來賓嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」遭炎上　Albee道歉「當下沒聽懂」..薩泰爾發聲明

夜夜秀「訕笑身障者」被炎上 製作人道歉｜20240124 ET午間新聞

貓貓太想奴才狂敲監視器 整顆喵頭塞滿螢幕超萌❤

越南新住民騙同鄉！誆合法引進移工收高額仲介費　百人受騙來台

新北國三生告別式　侯友宜到場致意...贈弔唁花籃「同悲不捨」

追思文曝！國三生遭割頸亡　爸悲喊「別掛心姊姊」：來世再續父子情

高雄資深三寶開車闖紅燈！騎士慘被撞飛頭受傷送醫　握拳畫面曝

快訊／國三生告別式發聲明！父：別讓「年齡」成為司法失衡的天秤

侮辱連千毅在獄中用嘴巴幫「排毒」！「勾惡」遭判刑定讞

快訊／新北消防局第二大隊遭搜索！疑洩消息給殯葬業者　7人被帶回

約陽明山看夜景　短褲女摩鐵醒來險遭扒光...怒斥「你們2個野獸」

疑開啟自動輔助駕駛！休旅車國5追撞緩撞車　駕駛逃過死劫

苗栗測速桿王年拍7180張　「超速冠軍」是大型重機...時速195

越南新住民騙同鄉！誆合法引進移工收高額仲介費　百人受騙來台

《紅白》超豪華卡司全曝光！不只LE SSERAFIM「梁詠琪、林襄也來了」

遊澳注意！澳洲驚現麻疹病例「曾過境雪梨機場」　當局急示警

睽違2年萬八到手！台股大漲126點　大功臣台積電收最高至642

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐　對中年終大加碼

快訊／2024白沙屯媽祖進香時程出爐！「粉紅超跑」3／18起駕

Vespa「946龍年限定特仕版」全球1888台亮相　台灣確定導入販售

茶壺風暴？鄭運鵬登夜夜秀　王義川質問：你態度呢？

「新人王」大熱門2度對決　「斑馬」贏了面子輸了比賽

姓名有「ㄏㄨㄤˊ」88折！高雄飯店推小鴨餐飲優惠　曬合照送抵用券

社會熱門新聞

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念她

內湖黑寡婦　清純妹年底換愛再爆互捅濺血

錯失2次救命機會！11月嬰遭悶死　父見畫面崩潰

選前承諾「帶大家坐捷運吃好料」！里長判當選無效

內湖「酒店妹」上岸疑找藥頭當乾爹　鄰居曝吸男大法

可愛女警合歡山比YA爆紅！3萬人敲碗：單身嗎

即／高雄一家5口命案…今複驗解剖查真相

空軍女中士以「買年資」騙同袍　爽A13萬

11月男嬰遭悶死！父母忍悲同意器捐遺愛人間

快訊／新北消防局第二大隊遭搜索　7人被帶回調查

太平山2024首波低溫下冰霰　23日將有雪可賞

更多熱門

相關新聞

台南安南區府安路五段119巷傳住宅火警

台南安南區府安路五段119巷傳住宅火警

台南市安南區府安路五段119巷內1處民宅，25日上午9時29分許發生火警，4樓處有大量濃煙竄出，台南市消防局119勤務中心據報，出動消防安南分隊等16車30人前往搶救，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救下，火勢於上午9時53分許撲滅，消防人員馬上進行殘火處理及排煙作業，現場起火的是4樓，幸好無人員傷亡，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

把人撞斷腿竟肇逃！女騎士遭逮崩潰：怕被罰

把人撞斷腿竟肇逃！女騎士遭逮崩潰：怕被罰

台南新建置科技執法啟用勸導期1個月

台南新建置科技執法啟用勸導期1個月

第一屆元坤盃國際青年七人制橄欖球賽27台南登場

第一屆元坤盃國際青年七人制橄欖球賽27台南登場

台南托育機構主管人員共識營

台南托育機構主管人員共識營

關鍵字：

台南東區路霸人行道工務局自拆開罰拆除

讀者迴響

熱門新聞

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

馬紹爾群島突引發海嘯　巨浪灌入美軍基地

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

賀瓏前女友發聲：魯蛇會靠貶低別人讓自己好過

正妹業務露臉回應陪睡傳言！一年賣170輛保時捷

台灣OL遭Discord裁員　她全程直播超錯愕

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念她

台灣將導入大陸品牌新7人座休旅

《夜夜秀》涉歧視炎上　贊助商Emma床墊道歉了

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

寒流餘威再凍一波！跌破6度區曝　龜速回暖「北部低溫1字頭再4天」

更多

最夯影音

更多
女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！
11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面