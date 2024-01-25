「超派雞排」成路霸...人行道剩一半　網友不敢檢舉：怕吃超派鐵拳

記者林東良／台南報導

台南市東區出現誇張路霸！網友瘋傳一段位於林森路人行道上的影片，畫面上出現1家炸雞店的招牌建物竟佔據半個人行道以上的寬度，再扣除機車停車位，行人可走的路面寬度窄得可憐，網友並點名，違規的就是超哥的「超派雞排」。對此，台南市警一分局表示，已通報市府工務局查處，工務局強調，預計25日行文業者限文到10日內拆除改善，逾期依法開罰3萬元並強制拆除。

▲台南市東區出現「超級路霸」，網友瘋傳位於林森路長榮中學附近的人行道上的影片，畫面上出現1家炸雞店的招牌建物竟佔據半個人行道以上的寬度。（圖／翻攝自臉書台南府城大小事，下同）

針對違建爭議，《ETtoday新聞雲》尚未取得「超哥」的回應。

網友在網路社群PO文並附一段影片，還點名違規的就是超派雞排，網友還反串虧說：「日前來到長榮中學的周圍，看到人行道有一半的空間被店家占用，原本想找店家反映這件事能不能改善，但看到是超派炸雞還是直接放棄比較快，長榮中學的各位經過這邊覺得狗都鑽不進去的話，你們還是低調經過就好，不然被超派鐵拳教訓只能說你們活該，超哥只是佔用了一點位子而已，他的店怎麼可能霸佔公共空間？不要打著給學生更好的步行環境的名號，抨擊台灣的餐飲業，大家都是華人，人行道被占用的話，你們就摸摸鼻子走掉就好，旁邊還有一個『右道封閉』的告示牌，算是滿貼心的告訴我們面對超哥，做人剛好就好」。

台南市警一分局指出，經查該設施為固定物，該案一分局交通組已於1月3日以1999系統函轉工務局辦理。

台南市工務局指出，工務局日前透過1999系統接獲警方通報，馬上進行簽辦，預計25日正式函文給業者，要求10天內自行拆除改善，2月5日工務局會派員前往現勘，如業者仍未拆除，將立即依法開單告發開罰3萬元，並得以連續開罰，業者如未自拆，工務局將進行強制拆除。