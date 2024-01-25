把人撞斷腿竟肇逃！剎車手把斷現場成鐵證　女騎士遭逮崩潰：怕被罰

▲台南市學甲區174線日前發生一起機車撞傷人肇逃案，學甲警方根據現場遺留的煞手把手斷裂之斷片，終將肇逃婦人通知到案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警學甲分局日前發生一起肇事逃逸案，一名婦人遭機車撞傷後，造成右大腿骨折，肇事駕駛竟駕車逃逸，警方根據現場遺留的煞手把手斷裂之斷片，經多日追查及過濾車輛，終於將肇逃駕駛人通知到案。犯嫌坦承，因為沒有駕照，所以才逃逸，全案後續依肇事逃逸等罪嫌函送偵辦。

學甲分局指出，這起肇事逃逸案發生在1月上旬清晨約5時許，當時40歲陳姓婦女在學甲區174線上路口等紅燈，突然被一輛機車從後方撞上倒地受傷，而肇事騎士則立即駕車逃逸未予理會。傷者被送往醫院治療，經診斷右大腿骨折，需住院治療。

警方接獲報案後，隨即展開追查，發現肇事駕駛疑似為採蔥工人，但因為車尾吊掛水桶，車牌又被遮掩，難以辨識。宅港派出所警員李峻安於近日擴大調閱案發地附近的監視器時，驚見一輛疑似肇事的機車經過，立即攔下盤查，經比對車輛右手握把車損特徵後，確認為肇事車輛無誤。

警方隨即通知肇事駕駛人70歲李姓婦女到所說明，李女坦承自己是採蔥工人，因為沒有駕照，所以在肇事後擔心遭罰，就駕車逃逸，並表示後悔不該如此。

全案依肇事逃逸罪嫌函送台南地檢署偵辦，並對李姓婦女開立無照駕駛舉發單。學甲分局呼籲駕駛用路人應遵守交通規則，避免發生類似的情形。