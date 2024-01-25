枋寮警銀行防搶演練！猛男帥警頂寒流裸上身扮搶匪…吸睛掀話題

▲枋寮警方在土地銀行枋寮分行舉行金融機關防搶演練 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

年關將近，枋寮警分局在轄內土地銀行24日舉行防搶演練，警方特別挑選2名身材魁梧長相帥氣肌肉猛男員警假扮歹徒，及可愛大頭吉祥物波波與麗麗參與，帥警赤裸上半身扮演搶匪，由於寒流來襲，吸引民眾目光，達到宣傳效果。因此也有民眾追問「寒流來襲，員警赤裸上半身扮搶匪，事後有沒有感冒？」，警方回應，2位裝扮歹徒的同仁，平時就喜好健身，所以鍛鍊了一身強壯身體。

演練過程，兩名身材壯碩長相帥氣的肌肉猛男搶匪，赤裸上半身持槍闖入土地銀行枋寮分行，夾持保全人員及人質，大聲威喝行員將現金交出，得手現金一百萬元後逃逸。

警方獲報後出動大批警力在各大路口設下重重攔檢點，運用優勢警力在枋寮火車站截斷逃逸路線，平時只出現在小朋友或親子活動現場做預防犯罪宣導的大頭娃娃波波與麗麗也一起加入圍捕行列，成功迫使歹徒棄械投降束手就擒。最後兩名猛男歹徒及大頭娃娃波波與麗麗吸引民眾目光，成功達到宣導效果。

分局長林俊雄表示，年關將近，請大家提高防搶觀念，前往金融機構或以 ATM提款機提領現金時，應注意周遭有無可疑人士，如提領大量現金，可向警方申請護鈔服務。另領取年終獎金後，切勿聽信來路不明訊息做投資理財，發現有「投資高報酬」、「穩賺不賠」、「無風險」等誇大不實訊息，應提高警覺，隨時撥打165反詐騙專線或110向警方查證，避免受騙。