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就醫更便利！花蓮慈院引進新型自助繳費機 　2分鐘輕鬆完成

▲▼花蓮慈院引進4台新型門診自助繳費機，增加新功能一樣2分鐘內輕鬆完成繳費。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▼花蓮慈院引進4台新型門診自助繳費機，增加新功能一樣2分鐘內輕鬆完成繳費。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院自2014年引進門診自助繳費機後，簡單步驟就可以完成批價繳費作業，便利的繳費方式也讓病人、家屬的使用量提高，為了縮短批價排隊等待時間，花蓮慈院再增添4台自助繳費機之外，新功能包含多科看診同時繳費、可收取/找零5元硬幣，功能增加一樣能在2分鐘內輕鬆完成繳費，歡迎多多利用。

▲▼花蓮慈院引進4台新型門診自助繳費機，增加新功能一樣2分鐘內輕鬆完成繳費。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院引進的新型門診自助繳費機在1月18日正式上線，加上原有的門診自助繳費機全院一共有12台同時服務，新增添的4台繳費機，3台設在大愛一樓中藥局旁、1台於感恩一樓復健科門診，可同時使用現金及信用卡支付，並提供多科看診同時繳費功能。

醫事室門診組股長張家琪表示，新型門診自助繳費機未來預計再增加行動支付、復健同一療程繳費、虛擬健保卡取卡、收據列印選擇等服務，讓民眾能省下等候批價時間，也能提升就醫品質。

▲▼花蓮慈院引進4台新型門診自助繳費機，增加新功能一樣2分鐘內輕鬆完成繳費。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院新型自助繳費機地點。

門診自助繳費機自費、持身心障礙手冊、特約機構均可使用，服務時間為週一8點整至週六1點30分，詳細時間依各機臺標示），除了大愛一樓中藥局旁、感恩一樓復健科門診有設置自助繳費機之外，其餘繳費機設於大愛一樓中醫科門診、感恩一樓泌尿科門診、感恩一樓訪客電梯旁；大愛樓二樓神經內外科門診、耳鼻喉科門診；感恩樓二樓腸胃內科門診以及大愛樓五樓訪客電梯旁，省時便利的繳費方式，歡迎民眾多加利用。

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