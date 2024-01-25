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社會 社會焦點 保障人權

扯爆！空軍女中士欠債誆稱「購買年資」　把12同袍當ATM詐6位數

▲▼ 。（示意圖／記者李毓康攝）

▲黃姓空軍女中士在外欠債缺錢，竟把歪腦筋動到同袍上。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

扯！新北市淡水區空軍營區黃姓女中士，負責管理士官兵差假、購買年資、補繳年資等業務，但她在外欠債，需款孔急下，鋌而走險用LINE向12名同袍以「購買年資」等說詞，詐得13萬5161元，全案會曝光，全因有名鍾姓上士發現自己早已辦理補繳年資利息，才向上揭發。士林地檢署偵結，依貪污治罪條例將她提起公訴。

2018年7月軍人年金改革方案正式上路，官校年資不得併入服役年資，國防部訂出新方案，以花錢方式買回年資，而購買、補繳年資方式等，應按國軍軍官士官退休撫卹基金撥補繳費作業第7點規定，由服務機關所屬單位通知具繳費資格申請人，依其意願提出申請，並報請受理申請單位辦理，再由財務中心依薪餉發放作業期程隨薪代繳，或由申請人至財務單位臨櫃繳費。

但34歲黃姓女中士從2018年3月9日至2022年7月28日，負責管理士官兵差假、育嬰留職停薪、購買年資、補繳年資等業務時，卻因需錢孔急，竟從2020年6月起，依其職務以LINE傳訊息通知黃姓下士，欲收取購買義務役轉任士官年資費用，黃姓下士誤信匯出18258元。

▲▼ 提款機,ATM,領錢。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲黃女把同袍當提款機，編織謊言侵占、詐欺其辛苦錢。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

2021年8月，黃女從國軍退撫基金繳費作業系統發現，黃姓中士育嬰留職停薪年資為2021年8月、9月，留職停薪年資費用為2275元、4407元，她決定再以LINE向黃姓中士謊稱，購買育嬰留職停薪費用為9360元、3997元，黃誤信匯出金額，黃女再從中詐取差額4543元。

把同袍當傻子的黃女食髓知味，陸續以LINE群組向彭、歐、蔡、孫、賴、葛、陳姓一等兵謊稱，購買成功嶺年資費用每人2678元，6人全信陸續匯款到黃女帳戶，然而黃女則幫每人實繳1659元，其餘都進自己口袋。

2021年11月，黃女用軍中常用的通訊軟體「揪科」（Juiker）撥給黃姓下士，向他收取義務役轉任士官年資費用6989元，黃女同月再以相同手法向請育嬰假的郭姓上士收取1萬9082元。

2022年6月，黃以LINE向鐘姓上士佯稱，須補繳年資利息，鐘陸續匯款18989元、4998元、15585元、39562元到黃女台新、中國信託帳戶，但鐘後來發覺，自己早就辦理並完成年資補繳，才赫然驚覺自己被騙，立刻向上通報。

偵查時，黃姓女中士承認是因在外積欠款項缺錢，才起意以「年資補繳」等事由侵占、詐欺同袍款項，12名被害人也出庭作證被騙過程，檢方認黃女為法令服務於國家所屬機關而具有法定權限公務員，卻以不法手段共詐得13萬5161元，依貪污治罪條例「侵占職務上持有之非公用私有財物」、公務員利用職務上機會詐取財物罪，將她提起公訴，且對12人所為犯意各別、行為互異，建請法院分論併罰。

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