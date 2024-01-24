名車拍賣！麥拉倫底價600萬流標　賓士休旅24次競價139萬拍出

▲士林地檢署偵辦不肖業者違法清運廢油泥案，查扣童姓負責人數輛車變價拍賣，其中賓士休旅車順利拍出。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署偵辦不法業者違法清運廢泥油案，將扣押童姓負責人擁的3輛名車，麥拉倫、賓士、保時捷囑託士林分署變價拍賣。昨（23日）拍賣會，吸引33組買家前往，賓士休旅車經24次激烈競價後，以139萬順利拍定，價金也將由士檢保管，以保全犯罪所得沒收、追徵。

士林分署舉行拍賣會，吸引上百人前往看車，但2016年出廠的橙黃黑色麥拉倫570S Coupe跑車，開出底價600萬，無人響應，最終流標；2011年出廠黑色保時捷PANAMERA TURBO房車，起標價雖只要92萬，但買氣跟天氣一樣冷，也宣布流標。

▲麥拉倫超跑流漂。（圖／記者黃宥寧翻攝）

最終僅有2017年出廠的賓士GLE350 d 4MATIC休旅車，起標價120萬，經3組買家輪番加碼24次激烈競價後，最後以139萬元出價最高順利拍定。

士林地檢署表示，本次拍賣價金將由署保管，以保全犯罪所得之沒收、追徵，至於當天未拍定的麥拉倫跑車及保時捷房車，將由承辦檢察官斟酌後續狀況視變價的必要再依法囑託變價拍賣。